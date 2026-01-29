Koszmar na finale WOŚP. Zaatakował 12-latkę na koncercie Skolima

Finał WOŚP w Lublinie miał być świętem radości i solidarności. Zamiast tego koncert Skolima zakończył się dramatem, który wstrząsnął uczestnikami wydarzenia. W tłumie doszło do brutalnego ataku na 12-letnią dziewczynkę. Dziecko trafiło pod opiekę ratowników medycznych, a sprawą zajęła się policja.

Koszulka Skolima rzucona ze sceny i dramat w tłumie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 stycznia, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Galerii Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Przez wiele godzin impreza przebiegała bez zakłóceń, a na uczestników czekały liczne atrakcje. Kulminacyjnym punktem programu był koncert Skolima, który zgromadził pod sceną tłumy fanów.

W trakcie występu artysta zdjął koszulkę i rzucił ją w stronę publiczności. Pamiątkę złapała 12-letnia dziewczynka. Chwilę później, jak relacjonuje jej mama, stojący obok dorosły mężczyzna, obecny na koncercie z synem w wieku około 9–10 lat, zaatakował dziecko, próbując odebrać koszulkę.

„Moja córka złapała koszulkę, którą rzucił Konrad Skolimowski. Po chwili jednak stojący obok mężczyzna zaczął ją popychać i podduszać łokciem, aby zdobyć gadżet od idola. Córka zaczęła płakać i prosić, aby przestał. Do pomocy ruszyła też starsza córka, która krzyczała: „co ty człowieku robisz, zostaw moją siostrę”” — relacjonowała matka dziewczynki.

Interwencja ratowników i policji. Apel do świadków

Napastnik ostatecznie zabrał koszulkę i oddalił się z miejsca zdarzenia. Stan 12-latki wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Jak przekazała jej mama, dziecko po podduszeniu było czerwone, miało drgawki oraz skarżyło się na ból w klatce piersiowej. Na miejscu interweniowała policja, która wezwała karetkę pogotowia i udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze policji. Matka dziewczynki zwróciła się z apelem do świadków incydentu, szczególnie do osób, które nagrywały koncert telefonami, o udostępnienie nagrań mogących pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia i identyfikacji sprawcy.

Czytaj też:

Joanna Krupa uderza w celebrytów. „Bezczelni ludzie, wstyd!”Czytaj też:

Szokujące wyznanie rapera. „Nie zostało mi dużo życia”