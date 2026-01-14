Śledztwo po śmierci Stanisława Soyki zakończone. Rodzina podjęła zaskakującą decyzję

Nagła śmierć Stanisława Soyki wstrząsnęła środowiskiem artystycznym i fanami muzyka w całej Polsce. Wybitny artysta odszedł w sierpniu ubiegłego roku, tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie. Sprawą zajęła się prokuratura, która po kilku miesiącach podjęła ostateczną decyzję. Śledztwo zostało umorzone, a część ustaleń nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Dramat przed festiwalem w Sopocie. Stanisław Soyka nie żyje

Stanisław Soyka miał pojawić się na scenie Top of the Top Sopot Festival 21 sierpnia 2025 roku i zaprezentować publiczności swoje największe przeboje. Do koncertu jednak nie doszło. Artysta został znaleziony martwy w jednym z sopockich hoteli. Miał 66 lat i, jak podawano, zmagał się z wieloma chorobami. Prokuratura wszczęła wówczas śledztwo „w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci".

Po śmierci muzyka przeprowadzono sekcję zwłok. Jak ustaliła prokuratura, na ciele artysty nie stwierdzono obrażeń, a udział osób trzecich został wykluczony. To przesądziło o dalszym losie postępowania. Śledztwo zakończono, jednak jego szczegóły nie zostały ujawnione.

Wyniki sekcji zwłok i zaskakująca decyzja bliskich

Dlaczego? Jak podaje „Fakt”, decydujący głos należał do rodziny Stanisława Soyki. Bliscy nie wyrazili zgody na podanie do publicznej wiadomości przyczyn śmierci ani wniosków z sekcji zwłok, co nadało sprawie dodatkowy, kontrowersyjny wymiar. "Śledztwo zostało umorzone. Nie wypowiadamy się też na temat przyczyn śmierci oraz wniosków z sekcji zwłok Stanisława Soyki. Na to nie wyraziła zgody rodzina artysty" — poinformował redakcję dziennika prok. Michał Łukasiewicz.

Pogrzeb Stanisława Soyki odbył się we wrześniu 2025 roku i miał charakter państwowy. W uroczystościach uczestniczyli bliscy, przyjaciele oraz współpracownicy artysty, którzy w poruszających przemówieniach wspominali jego życie i dorobek. Choć formalnie sprawa została zamknięta, dla wielu fanów okoliczności śmierci jednego z najwybitniejszych polskich muzyków pozostaną tematem pełnym niedomówień.

