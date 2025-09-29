Król Karol i Harry znów razem. Ten szczegół zwrócił uwagę

Chodzi o spotkanie w londyńskim Clarence House, które miało miejsce 10 września. Król Karol z księciem Harrym zobaczyli się bezpośrednio po raz pierwszy od lutego 2024 roku. Członkowie rodziny królewskiej spędzili w swoim towarzystwie około 55 minut.

Tymczasem na łamach dziennika „The Sun” pojawił się artykuł sugerujący, że spotkanie miało bardziej formalny charakter, niż się wcześniej spodziewano. Zgodnie z doniesieniami, książę Harry miał zostać potraktowany jak oficjalny gość, nie jak członek królewskiej rodziny.

Próby sabotażu pojednania w rodzinie królewskiej?

W tej sprawie wystosowano oficjalne oświadczenie. Rzecznik księcia na łamach „Peolpe” stwierdził, że „ostatnie doniesienia są fałszywe” i wysnuł teorię, jakoby były one próbami sabotowania pojednania między ojcem a synem.

Zgodnie z informacją rzecznika, na spotkaniu Harry podarował ojcu oprawione zdjęcie. Nie było widać na nim jednak ani Harry'ego, ani Meghan Markle. Na zdjęciu są jedynie wnuki króla, sześcioletni książę Archie i czteroletnia księżniczka Lilibet.

Poprawa relacji na horyzoncie

Przypomnijmy, że książę Sussex i jego ojciec od lat pozostają w konflikcie. Jego tłem jest seria niesnasek w rodzinie królewskiej i prawna batalia o usunięcie ochrony dla Harry'ego, jego żony Meghan i ich dzieci. Harry przegrał apelację na początku tego roku.

W maju książę Harry powiedział BBC, że nie chce dalszych konfliktów i pragnie odbudować więzi rodzinne. Jak mówił wtedy, książę Karol „nie chciał z nim rozmawiać”.

Ostatnie spotkanie księcia z królem wskazuje jednak na to, że obaj podejmują działania w kierunku naprawy relacji. – To ogromny krok w dobrym kierunku – powiedziała magazynowi „People” była rzeczniczka prasowa królowej Elżbiety, Ailsa Anderson. Jej zdaniem „to budowanie zaufania”.

