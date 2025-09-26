Joanna Racewicz trafiła do szpitala. „Jestem spuchnięta i obolała”

Joanna Racewicz zaskoczyła fanów poruszającym wpisem ze szpitala, do którego niespodziewanie trafiła.

Joanna Racewicz w szpitalnym łóżku

Wieczorem 25 września dziennikarka opublikowała poruszające zdjęcia i wyjaśniła, co zmusiło ją do kolejnej hospitalizacji. Jak podliczył „Pomponik”, to już trzecia wizyta dziennikarki w szpitalu w tym roku. Jeszcze dwa dni wcześniej dziennikarka opublikował zdjęcia z warszawskiej opery, na których zachwycała elegancką wieczorową kreacją. Teraz fani zobaczyli ją bez makijażu, spuchniętą, w szpitalnym łóżku. Racewicz nie ukrywa, że cierpi.

„Ból nie uszlachetnia. Cierpienie nie czyni nas lepszymi ludźmi. To bzdury wymyślone na doraźne potrzeby. [...] Może być dobroczynnym sygnałem, znakiem, że dzieje się coś złego i trzeba szybko reagować. Szukać przyczyny, sprawdzać, nie lekceważyć. Jestem zdania, że lepiej wiedzieć, znać prawdę. To daje szansę na działanie, reakcję, leczenie” — napisała dziennikarka.

Dziennikarka przeszła dwie operacje

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy od zaniepokojonych jej stanem zdrowia fanów. Racewicz opowiedziała, co się stało, zdradziła też, że ma już za sobą dwie operacje. Przy okazji podziękowała lekarzom za wyjątkową troskę i opiekę.

„Mój stary, zmęczony kręgosłup wołał o naprawę” — wyjaśniła. Dziennikarka przyznała także, że na zdjęciach ze szpitala nie wygląda tak, jak na czerwonym dywanie, ale nie chce ukrywać prawdy przed swoimi obserwatorami. „Tak, jestem spuchnięta i obolała. To też kawałek prawdy o mnie. Nie zawsze jest czerwony dywan” — podsumowała we wpisie.

Joanna Racewicz to jedna z najbardziej lubianych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Zdobyła popularność dzięki pracy w TVP, gdzie przez wiele lat prowadziła „Panoramę”, „Pytanie na śniadanie” oraz cykle informacyjne w TVP Info i TVP Polonia.

