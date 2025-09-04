Pogrzeb Stanisława Sojki. Rodzina ma ważną prośbę

Polska żegna jednego z najwybitniejszych artystów. Stanisław Sojka, który zmarł 21 sierpnia, spocznie w Warszawie.

Pogrzeb Stanisława Sojki

Śmierć artysty była ogromnym szokiem. Stanisław Joachim Sojka, znany jako Stanisław Soyka, wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista i twórca, którego piosenki od dekad poruszały serca milionów, odszedł w dniu, w którym miał wystąpić w Sopocie. Rano uczestniczył jeszcze w próbie, a jego bliscy podkreślali, że nic nie zapowiadało tragedii. W ostatnich latach Soyka zmagał się z problemami zdrowotnymi, o czym świadczyły odwoływane koncerty. Tym większym zaskoczeniem był jego niedawny występ w Sopocie, który dał fanom nadzieję, że artysta wraca do formy. Niestety, los okazał się bezlitosny. Stanisław Soyka był artystą wszechstronnym. Śpiewał, komponował, grał na fortepianie, skrzypcach i gitarze. Był też osobą zaangażowaną społecznie i charytatywnie. Polska pożegna niebawem twórcę, którego głos i talent nie miały sobie równych.

Rodzina artysty: „Prosimy o ciszę i skupienie”

Ostatnie pożegnanie wybitnego artysty zaplanowano na 8 września 2025 roku. Ceremonia rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Po mszy żałobnicy odprowadzą artystę na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. O godz. 14:00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Jak donosi „Fakt”, Stanisław Sojka zostanie pochowany w Alei Zasłużonych, w sąsiedztwie tzw. Kwatery Smoleńskiej.

Najbliżsi Sojki w oficjalnym komunikacie poprosili, by uroczystość przebiegała w intymnej atmosferze. „Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy” – przekazali na facebookowym profilu zmarłego. Rodzina prosi również, by podczas ceremonii nie robić zdjęć ani nie składać kondolencji. Zamiast kwiatów, które wiążą się z dużym wydatkiem, apelują o pomoc dla potrzebujących dzieci. „Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia” – czytamy w komunikacie.

