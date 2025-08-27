Festiwal w Wenecji wystartował! Od dziś tu się wszystkiego dowiesz

Od dziś oczy miłośników kina zwrócone są w kierunku Wenecji. Telewidzowie będą mieli z kolei wyjątkową okazję codziennie zajrzeć za kulisy tego legendarnego festiwali.

Kto powalczy o Złotego Lwa?

Festiwal w Wenecji powstał w 1932 roku jako część Biennale i od początku był miejscem spotkań kina artystycznego, odważnego i przełamującego schematy. Złoty Lew, główna nagroda imprezy, to dziś jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie filmu.

W tym roku o statuetkę rywalizują najwięksi – Guillermo Del Toro, Luca Guadagnino czy Laszlo Nemes. Ogromne emocje budzi też „Obcy” Alberta Camusa w reżyserii François Ozona. Fani azjatyckiego i włoskiego kina również mają na co czekać. W Wenecji swoje nowe dzieła zaprezentują Park Chan-wook, Cai Shangju, Paolo Sorrentino i Pietro Marcello.

Polskie nazwiska wśród nominowanych

Tegoroczna edycja ma także mocny polski akcent. Klaudia Śmieja i Grzegorz Jankilevitsch współprodukowali dwa filmy nominowane do Złotego Lwa – „The Testament of Ann Lee” oraz „Orphan”. To dla polskich twórców ogromna szansa na zaistnienie wśród światowej czołówki.

Jury pod przewodnictwem Alexandra Payne’a, znanego z oscarowego „Przesilenia zimowego”, wybierze zwycięzców tegorocznej edycji. Widzowie czekają nie tylko na główną nagrodę, ale też na uhonorowanie legend. Honorowego Złotego Lwa za całokształt odbierze reżyser Werner Herzog, a także aktorka Kim Novak – ikona Hollywood.

Codzienne relacje prosto z Włoch, zarówno w serwisie, jak i w mediach społecznościowych, od dziś aż do 6 września zapewnia CANAL+. Dodatkowo w specjalnym wydaniu „Aktualności Filmowych+” widzowie zobaczą rozmowy zza kulis, festiwalowe anegdoty i dawkę najgorętszych plotek. W oczekiwaniu na werdykty festiwalowego jury można sobie przypomnieć, również na antenie stacji, filmy, które zostały wyróżnione w Wenecji w minionych latach.

Czytaj też:

Prezenter „Pytania na śniadanie” w aplikacji randkowej? Nie daj się nabraćCzytaj też:

Daniel Martyniuk wbija szpilę w dziennikarkę. „Czego on ode mnie chce”