Nowa para w „halo tu Polsat”. Będziecie zaskoczeni

Najpierw ogłoszono, że Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz nie będą już razem prowadzić programu. Teraz stacja wyciągnęła asa z rękawa – na antenie pojawi się nowy duet, którego wielu widzów chyba się nie spodziewało.

Ola Filipek i Aleksander Sikora w „halo tu Polsat”

W środę 27 sierpnia przedstawiciele stacji oficjalnie potwierdzili, że nowymi gospodarzami „halo tu Polsat” zostali Ola Filipek i Aleksander Sikora. Dla Sikory to powrót w nowej roli – wcześniej był reporterem śniadaniówki. Widzowie kojarzą go także z „Pytania na śniadanie”, skąd zniknął po zmianach w TVP.

Jego nowa telewizyjna partnerka, Ola Filipek, od lat związana jest z Radiem RMF FM, gdzie prowadzi audycję „Lepsza połowa dnia”. Nie brakuje jej też doświadczenia przed kamerą – wiosną 2025 roku wystąpiła w „Tańcu z gwiazdami”, gdzie tańczyła z Wojciechem Kuciną. Para odpadła w szóstym odcinku programu.

Widzowie zadowoleni. „Ależ cudowne wieści”

Oficjalna prezentacja nowej pary pojawiła się także na profilu „halo tu Polsat” na Instagramie. Jak wynika z komentarzy, stacja trafiła w gust swoich widzów. „Wspaniała wiadomość!”, „Cudowna niespodzianka. Już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć ich na ekranie”, „Ależ cudowne wieści. Ola Filipek i Aleksander Sikora to od teraz mój ulubiony duet” – cieszą się internauci w komentarzach.

Na tym jednak nie kończą się zmiany w „halo tu Polsat”. Krzysztof Ibisz od teraz tworzy ekranowy duet z Ewą Wachowicz, a Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi program z Tomaszem Wolnym, który – podobnie jak Sikora – wcześniej pracował przy „Pytaniu na śniadanie” TVP2. Na antenie pojawią się też znane już widzom pary: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Czytaj też:

Prezenter „Pytania na śniadanie” w aplikacji randkowej? Nie daj się nabraćCzytaj też:

Norbi wygadał się o Robercie Janowskim. Mocne słowa