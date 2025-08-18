Gwiazdor Blue Café wywołał burzę ślubną stylizacją. „A może w piżamie?”

Paweł Rurak-Sokal, gwiazdor popularnego zespołu Blue Café, powiedział sakramentalne „tak”. Ślub muzyka odbył się w dość nietypowej scenerii z odbiegającą od tradycji stylizacją. Nie spodobało się to internautom.

Paweł Rurak-Sokal wziął ślub z ukochaną Ewą

Jego wybranką została Ewa Adamczyk – anglistka i tłumaczka, która od lat wspiera zespół, dokumentując koncertowe kulisy. Ceremonia odbyła się w Łodzi, a fragmenty uroczystości błyskawicznie trafiły do sieci. Panna młoda wyglądała pięknie w klasycznej, białej sukni z koronkowymi detalami. Jednak to nie ona, a pan młody stał się głównym bohaterem tej uroczystości. Wszystko przez nietypową stylizację, jaką zaprezentował w tak wyjątkowym dniu.

Paweł Rurak-Sokal na swój ślub założył czapkę z daszkiem

Lider Blue Café zaskoczył wszystkich. Na swój ślub włożył elegancki garnitur, czarną kamizelkę, ale bez koszuli za to do tego wszystkiego dołożył… czapkę z daszkiem. Zdjęcia i nagrania z wydarzenia opublikowane przez media społecznościowe zespołu oraz lokalny portal natychmiast wywołały lawinę komentarzy, w których internauci nie przebierali w słowach.

„Ślub w czapce z daszkiem to żenada”, „Jeszcze chwila i w spodenkach”, „Lubię prostotę i minimalizm, ale to jak mówi młodzież: przegięcie!”, „Teraz nawet związek małżeński zawiera się w czapce?”, „A może w piżamie / szlafroku – – następni celebryci by wzięli ślub i w Żabce? Miny — faktycznie jakby spotkanie rodzinne w piwniczce lub zapleczu żabki”, „Ślub w monopolowym i w czapce zgroza”, „Spoko. Tale ubrałeś się jak wieśniak”, „Najlepiej jak by w stringach wystąpił no i oczywiście w czapeczce”, „No nie, on był w czapce? Poruta!!! Musi mieć coś na głowie, bo w niej chyba nie ma za wiele!” – komentowali oburzeni fani.

Choć ostre słowa dominowały, nie zabrakło też serdecznych gratulacji. Wielu internautów wolało skupić się na szczęściu nowożeńców niż na kontrowersyjnej czapce pana młodego. „Wszystkiego najlepszego”, „Gratulacje! Dużo miłości i szczęścia na długie lata”, „Jakie wspaniałe wiadomości! Pani Ewo! Gratuluję i życzę Wam szczęścia i miłości na długie piękne lata” – pisali komentujący.

