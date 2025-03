Gwiazdor TVP zaręczył się z ukochanym. „To coś od pierwszego wejrzenia”

Półtora roku temu w szeregach TVP doszło do znacznych przetasowań, w wyniku których wśród personelu znalazł się Błażej Stencel. 32-latek wygrał konkurs na nowego prezentera publicznego nadawcy i został współprowadzącym „Koła fortuny”. Wiadomo, że wcześniej ukończył warszawski Wydział Aktorski Akademii Teatralnej i pojawił się m.in. w „Ojcu Mateuszu”, „O mnie się nie martw” czy „W rytmie serca”, a także na deskach teatrów. Media interesują się jednak nie tylko jego życiem zawodowym, ale również prywatnym.

Błażej Stencel się zaręczył

Kilka miesięcy temu Błażej Stencel udzielił wywiadu, w którym przyznał, że jest osobą homoseksualną. Choć od tamtej pory o swoim życiu prywatnym nie opowiada za wiele, to bardziej wylewny jest jego partner, Kamil Krupicz, który również jest aktorem. Na Instagramie 35-latka można znaleźć wiele wspólnych fotografii. Wiadomo, że panowie poznali się we wrocławskim Teatrze Capitol. – Powiedział: „Cześć” i przepadłem. Do tamtej pory nie wierzyłem w to coś od pierwszego wejrzenia. A to jest – wspominał.

Aktorzy są ze sobą już od ponad siedmiu lat. Kamil Krupicz niedawno ujawnił, że z ukochanym przechodzili poważny kryzys, gdyż praca i kolejne projekty sprawiły, że zaczęli się od siebie oddalać. Ich związek w pewnym momencie przypominał bardziej „kumpelstwo”, jednak postanowili zawalczyć o swoje uczucie przy pomocy specjalisty.

Wydaje się, że z powodzeniem udało im się zażegnać kryzys, gdyż media obiegła informacja, iż ich relacja weszła na kolejny poziom. Otóż Błażej Stencel w urodzinowym poście w sieci poinformował o ich zaręczynach. „Wszystkim dziękuję za życzenia urodzinowe. Dzień urodzin był piękny, spędziłem go z Kamisiem, od 13 marca 2025 będę nazywać go moim narzeczonym – informuję. Kochajcie się, całuję” – napisał gwiazdor TVP.

instagramCzytaj też:

Maciej Stuhr wrócił do TVP. Zaskoczył swoim wystąpieniemCzytaj też:

Burza po koncercie TVP. Widzowie są zirytowani