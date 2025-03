Aktorka wzięła ślub z bratem. Niedawno powitali na świecie córkę

Scarlet Vas jest influencerką, która przed laty próbowała swoich sił w aktorstwie. Widzowie mogą ją kojarzyć z takich produkcji, jak „Sąsiedzi” (wcielała się w waleczną policjantkę) czy „Model Behaviour” z 2013 roku. Aktualnie 29-latka realizuje się w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje luksusowe życie. Jest także aktywna na OnlyFans, mimo tego, że niedawno wyszła za mąż. Jej związek budzi wielkie kontrowersje.

Scarlet Vas związała się z przyrodnim bratem

Scarlet Vas jest australijską aktorką urodzoną w Melbourne. Zaczęła grać już w wieku 8 lat, a później szkoliła się w takich miejscach, jak The National Theatre, NIDA i TAFTA w Melbourne. Po ukończeniu liceum, skończyła również studia dramatyczne. Obecnie jest jednak o niej głośno nie przez wzgląd na osiągniecia zawodowe, a wydarzenia z prywatnego życia.

29-latka kilka lat temu opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, jak całuje się ze swoim przyrodnim bratem. Choć internauci nie dowierzali, że jest ona i Tayo Ricci (który również jest influencerem) tworzą związek, to okazało się, że to nie żart. Para pobrała się w marcu 2023 roku na greckiej wyspie Mykonos. Co więcej, później postanowili powiększyć swoją rodzinę.

Scarlet Vas i Tayo Ricci wkrótce pochwalili się, że spodziewają się pierwszego dziecka i chętnie prezentowali poszczególne etapy ciąży – od momentu zrobienia testu ciążowego, po kadry z porodówki. Finalnie 25 grudnia 2024 roku powitali na świecie córkę, której dali na imię Sylva.

Mimo tego, że w mediach społecznościowych kreują się obecnie na ułożoną i szczęśliwą rodzinę, to internauci nie szczędzą im gorzkich słów. Wszystko przez wzgląd na to, że córka influencerów często pojawia się w ich nagraniach. Choć nie pokazują jej twarzy, to obserwatorzy są zaniepokojeni tym, w jaki sposób opiekują się córką – twierdzą, że dziewczynka na filmikach jest sina, więc powinien zobaczyć ją lekarz, a także grzmią, iż celebryci traktują Sylvę, jak kolejny rekwizyt do nagrywania instagramowych rolek. Mimo wszystko, ich życie ciekawi jednak wiele osób – samą Scarlet Vas na Instagramie obserwuje ponad 2,5 mln osób.

instagramCzytaj też:

Nie żyje 20-letnia gwiazda TikToka. Została zamordowanaCzytaj też:

Napastnicy brutalnie zaatakowali dziennikarza. „Kopali mnie w głowę”