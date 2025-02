Gwiazdor PRL-u zdradził, jaką dostaje emeryturę. „To mnie zaskoczyło”

Henryk Gołębiewski w czasach PRL-u był gwiazdą takich produkcji, jak „Wakacje z duchami”, „Podróż za jeden uśmiech” czy „Stawiam na Tolka Banana”. Co ciekawe, później pracował również fizycznie na budowach i malował pokoje. Wiadomo, że los go nie oszczędzał, gdyż mierzył się z uzależnieniami oraz rakiem. Choć obecnie jest na emeryturze, zdarza mu się dorabiać do domowego budżetu.

Henryk Gołębiewski o emeryturze

Henryk Gołębiewski swoją aktorską karierę rozpoczął debiutem w 1970 roku w serialu „Wakacje z duchami”. Następnie grał w innych produkcjach Stanisława Jędryki, stając się jednym z najpopularniejszych aktorów dziecięcych okresu PRL-u. Później przestał się jednak zajmować aktorstwem, gdyż nie zabiegał o role – wtedy zaczął pracę w brygadzie remontowej swojego ojca, jako szklarz, stolarz, malarz oraz ślusarz narzędziowy.

– O filmie zupełnie zapomniałem. Traktowałem to jako wesoły, ale zamknięty etap życia. Poza tym nie otrzymywałem żadnych propozycji. Kiedyś nie było agencji aktorskich, trzeba było samemu wydeptywać ścieżki. A mnie się nie chciało. Pieniądze niezłe zarabiałem, balowałem. I było git. (...) Dawniej żartowałem, że mam osiemnaście fachów, a dziewiętnasty to bieda – wspominał.

Walczył też z uzależnieniem od alkoholu i hazardu. Stoczył również walkę z rakiem. Obecnie, mimo 68 lat i pobierania emerytury, nie rezygnuje z pracy. Wciąż pojawia się w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych, przyjmując także mniejsze role, jak m.in. postać kościelnego Edzia w filmie „Powołany 2”. Jakiś czas temu przyznał w rozmowie z magazynem "Życie na Gorąco", że choć jego emerytura nie jest wysoka, to i tak przewyższyła jego oczekiwania.

– Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł. (...) Jednego miesiąca dorobię trochę więcej, kolejnego mniej, i jakoś się to wszystko kręci. Mam dach nad głową, rachunki popłacone, do garnka też jest co włożyć — mówił w 2024 roku.

Warto jednak podkreślić, że już niebawem wartość świadczenia Henryka Gołębiewskiego może ulec zmianie. 1 marca będzie miała miejsce waloryzacja emerytur, tym samym ich wysokość może wzrosnąć o ok. 5,5 proc.

