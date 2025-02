Nie żyje legendarna piosenkarka. Jej przebój zna cały świat

Roberta Flack nie żyje. W oficjalnym komunikacie o śmierci cenionej artystki w poniedziałek 24 lutego br. poinformował jej rzecznik prasowy. Odejście artystki jest ogromnym ciosem dla świata muzyki. To ona zaśpiewała nieśmiertelny przebój „Killing Me Softly”, a także „The First Time Ever I Saw Your Face”. – Staram się śpiewać z całym uczuciem, które mam w moim ciele i umyśle – mówiła o sobie Flack. Miała 88 lat.

Kariera Roberty Flack

Roberta Flack urodziła się 10 lutego 1937 roku w Asheville w USA. Zaczęła śpiewać w 1967 roku, a sławę zyskała dopiero po tym, jak Clint Eastwood wykorzystał jej nagranie „The First Time Ever I Saw Your Face” w swoim reżyserskim debiucie „Zagraj dla mnie, Misty” z 1971 roku. Później numerem jeden na listach przebojów został również jej hit „Killing Me Softly”. Oba te wykonania zdobyły nagrodę Grammy w kategorii Płyta Roku (osiągnięcie niepowtórzone aż do momentu, gdy U2 otrzymało tę samą nagrodę w latach 2001-2002). W 1974 roku artystka osiągnęła szczyt popularności dzięki przebojowi „Where Is the Love”, który zdobył pierwsze miejsce zarówno na listach pop, jak i R&B.

Flack jest uznawana za ikonę muzyki pop i R&B. Co istotne, pojawiła się także w Polsce – w 1976 roku dała koncerty w Warszawie i Poznaniu. W 2020 roku artystka została odznaczona nagrodą Grammy Lifetime Achievement Award, która jest przyznawana za całokształt dorobku artystycznego. W sumie trafiło do niej pięć statuetek. Artystka ostatni album wydała w 2012 roku.

