Marianna Schreiber pochwaliła się, jak spędza walentynki. Wywołała burzę

Marianna Schreiber w zeszłym roku dowiedziała się o rozpadzie swojego małżeństwa z politykiem PiS-u poprzez media. Łukasz Schreiber bowiem w rozmowie z jednym z bydgoskich portali oznajmił, że jest z żoną w separacji i planują się rozwieść. 32-latka później przez wiele tygodni wylewała publicznie łzy i udzielała głośnych wywiadów. Z czasem jednak pogodziła się z rozstaniem, a nawet odnalazła szczęście u boku innego polityka PiS, Przemysława Czarneckiego. Mimo tego, postanowiła nie spędzać z nim święta zakochanych.

Marianna Schreiber pokazała, jak spędza walentynki

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja na temat tego, że nowym wybrankiem Marianny Schreiber jest Przemysław Czarnecki, syn Ryszarda. Para najpierw została sfotografowana przez paparazzi na zakupach, a później sama opublikowała w sieci wspólne zdjęcie, jednoznacznie potwierdzające charakter ich relacji. Później spędzili ze sobą sylwestra, a także udzielili wspólnego wywiadu. Kiedy ich romantyczne ujęcia przestały pojawiać się w mediach, wiele osób wieszczyło rozstanie. Finalnie 32-latka przyznała, że zawarła z mężczyzną umowę, zgodnie z którą nie rozmawiają o ich więzi publicznie.

Wydawałoby się, że zakochani mimo tego spędzają ze sobą święto zakochanych, lecz okazało się, że nic bardziej mylnego. Na początku lutego na pytanie obserwatora zadane w ramach sesji Q&A, czy zamierza spędzić walentynki z Czarneckim, Schreiber odpowiedziała krótko: „Wcale ich nie spędzam”. W jednym Instastory dodała natomiast wymowny podpis: „Nienawidzę walentynek”.

W czwartek 13 lutego Marianna opublikowała jednak filmik, na którym widać, jak tańczy z córką. Opatrzyła go podpisem: „Dla mnie każdy dzień to walentynki, bo Pati jest moją codzienną walentynką, moim darem... Gdyby nie ona, zapewne nigdy bym się nie dowiedziała, jak potężna potrafi być miłość. Tak bardzo mocno jestem wdzięczna losowi za to, że mam tę moją małą walentynkę i... właściwie to nigdy już nie będę sama”.

W święto zakochanych pokazała z kolei swoje zdjęcie w czerwonej sukience wieczorowej i we wpisie przypomniała, że miłość powinno celebrować się nie tylko od święta. „Kochajcie się przez cały rok, a nie tylko jeden dzień – tego Wam życzę. Tymczasem ja zadowalam się z Pati tym bukietem kwiatów” – przekazała, chwaląc się zestawem klocków Lego z bukietem róż.

Jej post wywołał falę komentarzy i podzielił internautów. Czytamy: „Co trzeba mieć w głowie by się wystroić w domu specjalnie by zrobić fotkę na sociale”, „Od Łukasza czy od Przemka?”, „Zamiast plastiku, polecam kontakt z naturą”, ale też „Super w tej czerwieni”, „Aż miło popatrzeć” czy „Najlepsze kwiaty, które nigdy nie zwiędną”.

