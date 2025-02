Były przyjaciel gorzko o Jerzym Owsiaku. „Uwierzył, że jest zbawcą świata”

W ostatnich tygodniach Jerzy Owsiak musiał mierzyć się z wielkim hejtem, wykreowanym głównie przez środowiska prawicowe. Doszło do tego, że przez negatywne materiały emitowane na antenie TV Republika oraz wPolsce24, działacz zaczął dostawać groźby. W mediach wiele osób zabierało też głos w sprawie twórcy WOŚP – jedni brali go w obronę, inni krytykowali. Teraz okazuje się, że cierpkich słów Owsiakowi nie szczędzi także jego były przyjaciel, Jan Pospieszalski.

Jan Pospieszalski o Jerzym Owsiaku

Muzyk, aranżer, kompozytor, dziennikarz i publicysta, a także autor programów radiowych oraz telewizyjnych, był ostatnio gościem kanału Krzysztofa Ziemca. Jan Pospieszalski, bo o nim mowa, w rozmowie opublikowanej w serwisie YouTube we wtorek 11 lutego, wspomniał m.in. o swoich relacjach z Jerzym Owsiakiem. Wyznał, że to on pożyczył działaczowi żółtą koszulę, z którą później ten bardzo się kojarzył. Dodał także wprost, że przez kilka lat przyjaźnił się z Jurkiem Owsiakiem. Kim za to obecnie jest dla niego działacz?

– Zagadką. To zmiana człowieka z fajnego kolegi w dosyć kłopotliwego rozmówcę. Zacznę od tego, że jest niezwykle utalentowanym, wrażliwym facetem, który kipi pomysłami. Miał wtedy ogromną energię i wydawało się, że jesteśmy przyjaciółmi na śmierć i życie. Na stałe – mówił Jan Pospieszalski.

– Te działania związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy rodziły się w naszym środowisku. (...) To był początek lat 90. lub przełom lat 80. i 90. i potem się zaczęła ta przygoda z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I tak nasze drogi zaczęły się rozjeżdżać. On uwierzył, że jest zbawcą świata. Myśmy nie chcieli klękać przed jego nowym wcieleniem i na jakiś czas drogi zespołu Voo Voo i Jurka się rozeszły. Później, w momencie, kiedy ja wyczepiłem się już zespołu, to oni jakoś się na nowo „spiknęli” i tak funkcjonują do dzisiaj – opowiadał Jan Pospieszalski.

W kontynuacji rozmowy Krzysztof Ziemiec zapytał artystę, czy jego zdaniem Jerzy Owsiak to człowiek dobrego serca, którego zmieniły duże pieniądze. Wówczas Jan Pospieszalski zdobył się na szczerość. – Nie. Istnieje takie określenie, że ktoś nie wytrzymał ciśnienia. No, jeżeli ktoś nie wytrzymał ciśnienia, to Jurek nie wytrzymał ciśnienia i nie chce się do tego przyznać. A ponieważ zabrnął w to tak daleko, no to z tego odwrotu już nie ma. I no niestety widzimy upadek – ocenił Jan Pospieszalski.

