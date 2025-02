Co stało się z Nel z „W pustyni i w puszczy”? Wiemy, czym się zajmuje

Monika Rosca jako Nel Rawlison podbiła serca widzów w kultowej ekranizacji „W pustyni i w puszczy” Władysława Ślesickiego. Choć rola uroczej blondynki zapewniła jej sporą popularność, aktorka wybrała zupełnie inną ścieżkę kariery. Czym postanowiła się zająć w dorosłym życiu?

Kariera Moniki Rosci

Monika Rosca urodziła się 4 maja 1961 roku w Łodzi. Już w wieku zaledwie 8 lat dostała rolę w filmie „W pustyni i w puszczy”, pokonując na castingu aż 5 tysięcy innych dziewczynek. Zdjęcia w Afryce trwały cztery lata, a wyzwań na planie nie brakowało. Jednym z nich były kontakty ze zwierzętami, których Monika panicznie się bała, jednak finalnie świetnie sobie poradziła.

Powstały wtedy dwie wersje ekranizacji powieści z 1911 roku autorstwa Henryka Sienkiewicza: filmowa oraz telewizyjna w postaci czteroodcinkowego miniserialu. Dzieło Władysława Ślesickiego finalnie stało się przebojem i obejrzało go ponad 31 mln widzów. Z kolei naturalność, urok i dziecięca niewinność młodej aktorki sprawiły, że widzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia.

– Jak mam zadanie do wykonania, to robię wszystko, żeby to zrobić jak najlepiej. Pamiętam, że mówiłam do naszego lekarza [na planie — przyp. red.], że jeśli trzeba, to ja naprawdę zachoruję, żeby dobrze odegrać febrę — wspominała po latach Monika Rosca w „Pytaniu na śniadanie”.

Odtwórcy głównych ról dziecięcych z miejsca stali się prawdziwymi gwiazdami. – Ludzie nie dawali nam spokojnie przejść na ulicy, prosili o autografy i wspólne zdjęcia. Dniami i nocami stukali do drzwi naszych mieszkań, a telefon dzwonił niemal non stop – mówiła aktorka w rozmowie z „Życiem na gorąco”. Wydaje się, że to zniechęciło Monikę Roscę, bo choć filmowy Staś postanowił kontynuować przygodę z aktorstwem, dziewczyna podjęła inną decyzję.

Monika „W pustyni i w puszczy” potraktowała jako jednorazową przygodę, gdyż o wiele bardziej ciągnęło ją do muzyki. Od najmłodszych lat była uczennicą szkoły muzycznej i ćwiczyła grę na fortepianie oraz na flecie, co musiała przerwać, by wystąpić w filmie. – Grając Nel, przeżyłam fantastyczną przygodę, jakiej inaczej nigdy bym nie doświadczyła. Po zdjęciach wróciłam jednak do fortepianu i ćwiczyłam — mówiła później w wywiadzie dla „TeleTygodnia”.

Swoje dalsze życie Monika Rosca związała z muzyką — ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (w którym później pracowała jako wykładowczyni) oraz Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Wielokrotnie była także doceniana prestiżowymi nagrodami muzycznymi, jak Rina Sala Gallo (Włochy), Atheneum Piano Competition (Grecja) oraz Milosz Magin Piano Competition (Francja).

Przez kilka lat stacjonowała na kontrakcie w Japonii, grała koncerty w USA, Korei Południowej, Australii czy Nowej Zelandii. Swoim talentem zachwycała miliony. Obecnie ma 63 lata.

