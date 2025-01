Gwiazdor Hollywood został porwany. Był przetrzymywany w niewoli

Benedict Cumberbatch w ciągu swojej kariery dał się poznać jako twórca kina niezależnego, narrator produkcji dokumentalnych dla National Geographic czy Discovery Channel, a przede wszystkim – uzdolniony aktor. Zadebiutował na ekranie w 2002 roku, a już dwa lata później otrzymał swoją pierwszą nominację do nagrody BAFTA za rolę główną w filmie „Hawking”. W kolejnych latach pojawił się w takich produkcjach, jak m.in. „Sherlock”, „Doktor Strange”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Gra tajemnic”, „W ciemność. Star Trek” czy „Hobbit: Niezwykła podróż”. Był już dwukrotnie nominowany do Oscara i czterokrotnie do Złotego Globu. Niewiele osób wie jednak, że w przeszłości zetknął się z traumatycznym wydarzeniem, które wpłynęło na jego przyszłość.

Benedict Cumberbatch porwany

Benedict Cumberbatch w 2014 roku został umieszczony na liście 100 najbardziej wpływowych osób przez magazyn „Time”, a rok później został mianowany Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi w dziedzinie sztuki aktorskiej oraz działalność charytatywną. Okazuje się, że niewiele brakło, a wcale by do tego nie doszło.

Aktor przygotowuje się właśnie do premiery swojego najnowszego filmu pt. „The Thing with Feathers”, która będzie miała miejsce na Festiwalu Filmowym Sundance w 2025 roku. W związku z tym w ramach promocji dzieła pojawił się na okładce magazynu „Variety”. W trakcie wywiadu wspomniał o wstrząsającym wydarzeniu, którego doświadczył 20 lat temu, kiedy pracował za granicą.

Otóż w 2004 roku, gdy realizował w Republice Południowej Afryki miniserial BBC pt. „To the Ends of the Earth”, został porwany. Aktor wspomniał, że kiedy z przyjaciółmi wracał z nurkowania, pękła im opona w samochodzie. Gdy utknęli na poboczu, grupa sześciu mężczyzn ich okradła, wywiozła w siną dal, a następnie zostawiła związanych na odludziu i uciekła.

– Dało mi poczucie czasu, ale niekoniecznie dobre. Sprawiło, że niecierpliwie czekałem na życie mniej zwyczajne i wciąż zmagam się z tą niecierpliwością – wyznał.

Benedict Cumberbatch powiedział, że „doświadczenie bliskie śmierci” skłoniło go do oddawania się wysoce ryzykownym hobby, jak np. skokom spadochronowym. – To sprawiło, że pomyślałem: „O, mogę umrzeć w każdej chwili”. Wyskakiwałem z samolotów, podejmowałem wszelkiego rodzaju ryzyko. Ale poza moimi rodzicami nie miałem wtedy nikogo, kto by ode mnie zależał. Teraz to się zmieniło i to otrzeźwia – stwierdził aktor, który jest żonaty z Sophie Hunter i ma z nią trzech synów.

– Zajrzałem poza krawędź i pogodziłem się z tym, co jest pod nią. Akceptuję, że to koniec wszystkich naszych historii – dodał Benedict Cumberbatch.

