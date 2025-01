Burza w sieci. Hollywoodzka gwiazda porównała pożary w Los Angeles do Strefy Gazy

Od wtorku 7 stycznia br. w rejonie miasta Los Angeles zaczęły wybuchać liczne pożary. Nakazem ewakuacji objętych zostało już ok. 153 tysiące osób, a 166 tysięcy ostrzeżono o potencjalnej ewakuacji. W wyniku szalejącego żywiołu 24 osoby straciły życie (16 w pożarze Eaton, a 8 w wyniku pożaru Palisades), natomiast kolosalne straty wstępnie oszacowano na 150 mld dolarów. Temat walki z żywiołem jest poruszany w mediach na całym świecie. Teraz w tej sprawie wypowiedziała się również laureatka Oscara, Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis o pożarach w Los Angeles

Jamie Lee Curtis zyskała międzynarodową sławę dzięki występom w wielu kasowych filmach. Poza „Halloween”, zagrała w takich produkcjach jak „Śmierć króliczka”, „Nieoczekiwana zmiana miejsc”, „Rybka zwana Wandą” oraz „Prawdziwe kłamstwa”. Za drugoplanową rolę w „Wszystko wszędzie naraz” została z kolei nagrodzona Oscarem.

W ostatnim czasie aktorka regularnie pojawia się w mediach, z uwagi na promocję filmu „The Last Showgirl”, w którym zagrała razem z Pamelą Anderson. Niedawno Jamie Lee Curtis pojawiła się w związku z tym na konferencji prasowej, na której wspomniała o pożarach w Los Angeles. Jej słowa wywołały ogromne kontrowersje.

Otóż podczas odpowiedzi na jedno z pytań, artystka przyznała, że to trudny moment do dyskusji o produkcji, gdy tak wiele osób zostało bez dachu nad głową. Chcąc zobrazować szkody powstałe przez pożary, dokonała dość osobliwego porównania i zestawiła tereny popożarowe w Kalifornii ze zniszczeniami w krajach pochłoniętych wojną.

– Pacific Palisades wygląda jak, wiecie, niestety, Gaza lub jeden z krajów pochłoniętych wojną, gdzie wydarzyły się straszne rzeczy. Wybuchają kolejne pożary, tak więc dziwnie się teraz dyskutuje o filmie – powiedziała w nagraniu, które opublikowano na instagramowym profilu „realtalkingfish”.

Internauci szybko okazali swoje niezadowolenie w sieci. Wśród komentarzy czytamy: „Nie rozumiem, po co to zrobiła”, „Kolejny przykład oderwania od rzeczywistości”, „Jak można porównywać ludobójstwo do pożarów?”, „Bogaci ludzie tracący luksusowe wille to nie Gaza”, „Właśnie dlatego aktorom pisze się kwestie”, „Celebryci znów starają się pokazać, że znają się na wszystkim. Porównać klęskę żywiołową do zbrodni? Skandal”, „Przykro mi, ludobójstwo nie jest porównywalne do pożarów”, „Nie porównuj klęski żywiołowej do zbrodni” czy „To trochę niepokojące, słowa mają znaczenie, zwłaszcza wypowiedziane przez kogoś takiego jak ona”.

