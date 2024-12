Krzysztof Skiba zakpił z księdza i podzielił internautów. „Pośmiewisko”

Krzysztof Skiba znów w swoich mediach społecznościowych odniósł się do aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Tym razem członek zespołu Big Cyc skupił się na zatrzymaniu ks. Michała Olszewskiego. Artysta nie szczędził mu gorzkich słów, wywołując pod swoim postem zażartą dyskusję obserwatorów.

Krzysztof Skiba uderza w ks. Olszewskiego

W marcu tego roku głośno było o zatrzymaniu prezesa fundacji Profeto, ks. Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Mieli oni podzielić się kwotą w wysokości 66 milionów złotych, które fundacja otrzymała od Funduszu Sprawiedliwości. Finalnie duchowny opuścił więzienie, dzięki wpłacie kaucji w wysokości 350 tys. złotych. Później opowiadał, że miał być torturowany, choć biuro RPO zdementowało te słowa.

Teraz Krzysztof Skiba podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zaistniałej sytuacji. Swój post na Instagramie zaczął słowami: „Przy okazji uwięzienia ks. Michała Olszewskiego, uwikłanego w milionowe afery finansowe wokół Funduszu Sprawiedliwości, nasłuchaliśmy się wstrząsających informacji o tym, jakim strasznym torturom ów ksiądz o lepkich rączkach został brutalnie poddany przez reżim Tuska”.

„Słowo «tortury» było odmieniane przez wszystkie przypadki. Teraz znany jest już dokładny raport RPO z tych tortur i okazuje się, że ksiądz był na przesłuchania prowadzony w kajdankach, a w jego celi brakowało... czajnika elektrycznego” – czytamy.

W kontynuacji Krzysztof Skiba wspomniał o Andersie Breiviku, który narzekał na wolny internet w celi. Następnie dodał: „Jest wysoce prawdopodobne, że gdy szemrany biznesmen związany z PiS, milioner i były wójt Orlenu, czyli Daniel Obajtek, trafi za kraty, też będzie się skarżył na mało wygodny materac w celi lub brak dostępu do solarium”. Przypomniał także, że niegdyś to politycy zapomnianej już prawicowej partii Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe (ZChN) postulowali powrót do legalizacji tortur.

„Ks. Olszewski ma szczęście, że w dawnej Rzeczypospolitej nie trafił za kratki, a to by go jako aferzystę i złodzieja król kazał pewnikiem ćwiartować, rozciągać linami lub łamać kołem. Albo zakuto by go w dyby na rynku, na pośmiewisko. (...) Niejeden cyrk medialny i fałszywy lament nas jeszcze czeka. Być może już niedługo więzień Ziobro będzie się skarżył do ONZ na brak kawioru w więziennej kantynie, a więzień Sasin na brak złotych sedesów w kiblu, do których się tak przyzwyczaił” – dodał.

Jego post wywołał falę komentarzy. Część osób pisze: „Mądrego to i miło posłuchać”, „Jak zwykle w punkt”, „Jesteś niesamowity” czy „Brawo Krzysztofie”. Inni z kolei weszli z satyrykiem w dyskusję. Czytamy: „Jesteś idealnym przykładem tego, że celebryci nie powinni używać swojej popularności do propagowania poglądów politycznych”, „Na każdego polityka, który się z panem nie zgadza, wydał pan wyrok na podstawie swoich urojeń” oraz „Sprowadza się to do brudnej propagandy i przeciągania liny na jedną ze stron, nie ma w tym nawet krzty wysiłku krytycznego myślenia”.

