J.K. Rowling w ogniu krytyki. Niewinny wpis rozgrzał internautów

W ostatnich latach autorka „Harry’ego Pottera” znalazła się w centrum kontrowersji z powodu swoich wypowiedzi dotyczących osób transpłciowych, które wielu członków społeczności LGBT+ uznało za transfobiczne.

Jej stanowisko wywołało znaczące reakcje, nie tylko ze strony fanów, ale także od gwiazd, które występowały w ekranizacjach jej powieści. Daniel Radcliffe i Emma Watson publicznie odcięli się zarówno od Rowling, jak i jej poglądów.

26 grudnia 2024 roku Rowling zamieściła na Twitterze zdjęcie z mężem, podpisując je: „Dziś mijają 23 lata od naszego ślubu”. Wkrótce po tym opublikowała wiadomość, jaką otrzymała od jednego z jej obserwatorów. „Mam nadzieję, że zostawi cię dla osoby transpłciowej” – brzmiała. Rowling odpowiedziała, że przekazała tę uwagę swojemu mężowi, a jego reakcja była tak zabawna, że niemal „wykrztusiła nerkę”.

Konflikt z osobami transpłciowymi

Publiczne kontrowersje wokół Rowling rozpoczęły się w grudniu 2019 roku, kiedy na Twitterze wyraziła swoje poparcie dla Mai Forstater, badaczki, która utraciła pracę w związku z publikacją serii tweetów krytycznych wobec rządowych planów dotyczących uznawania zmiany płci. Wówczas autorka została nazwana „TERF” – określeniem odnoszącym się do radykalnych feministek wykluczających osoby transpłciowe. Rowling stanowczo odrzuciła ten termin, twierdząc, że nie zgadza się z jego użyciem wobec niej.

W 2020 roku Rowling opublikowała na swojej stronie internetowej esej zatytułowany „Terf Wars”, w którym przedstawiła pięć powodów, dla których jej zdaniem należy zachować ostrożność wobec aktywizmu transpłciowego. Publikacja spotkała się z ostrą krytyką ze strony społeczności LGBT+ oraz aktorów związanych z serią filmów o Harrym Potterze.

Radcliffe i Watson stanowczo się odcięli

Daniel Radcliffe, odtwórca głównej roli, napisał wówczas esej dla organizacji The Trevor Project, w którym wyraził wsparcie dla społeczności transpłciowej, przepraszając za ból, jaki komentarze Rowling mogły sprawić fanom książek. Z kolei Emma Watson, grająca Hermionę Granger, wyraziła swoje poparcie dla osób transpłciowych, pisząc: „Chcę, aby moi transpłciowi obserwatorzy wiedzieli, że ja i wiele innych osób na całym świecie widzimy, szanujemy i kochamy Was za to, kim jesteście”. Podczas gali wręczenia nagród BAFTA w 2022 roku Watson wydawała się również rzucać subtelne aluzje pod adresem autorki.

W kwietniu 2024 roku Rowling została zapytana w wywiadzie, czy jest gotowa wybaczyć Radcliffe'owi i Watson, gdyby zdecydowali się przeprosić za swoje wcześniejsze stanowisko wobec niej. Autorka odpowiedziała, że nie oczekuje przeprosin, sugerując, aby skierowali je raczej do „traumatyzowanych osób wracających do zdrowia oraz bezbronnych kobiet, które polegają na przestrzeniach jednopłciowych”.

