Michał Milowicz zostanie ojcem! „Zacząłem płakać”

Michał Milowicz ze względu na role w takich filmach, jak m.in. „Młode wilki”, „Kiler-ów 2-óch”, „Poranek kojota” czy „Chłopaki nie płaczą” stał się ikoną przełomu lat 90. i początku XXI wieku. Przyciągał uwagę jako aktor komediowy, wcielając się w nieco niezdarnych, ale niezwykle charakterystycznych gangsterów. Równocześnie występował w teatrach i musicalach, a także rozwijał się pod względem muzycznym. Był ulubieńcem milionów widzów. Teraz zostanie po raz pierwszy ojcem.

Michał Milowicz będzie miał dziecko

Michał Milowicz od kilku lat jest w związku z młodszą o 13 lat Katarzyną Kędzierską, która nie jest związana ze światem show-biznesu i pracuje jako specjalistka do spraw relacji z klientami w jednym ze znanych banków. Mimo tego kobieta cieszy się pewnym zainteresowaniem w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją kilkanaście tysięcy osób. Niedawno właśnie na Instagramie para ujawniła, że spodziewa się dziecka. „Spełnia się właśnie nasze marzenie” — napisał aktor, dodając hashtag „nasza rodzina się powiększa”.

Niedługo później Michał Milowicz pojawił się w „Halo, tu Polsat”. 54-letni artysta w rozmowie z prowadzącymi programu nie ukrywał, że od zawsze marzył o byciu ojcem. Opowiedział również o tym, jak przyjął informację o ciąży ukochanej. – Ten moment, kiedy się dowiedziałem, no ja przykląkłem z wrażenia. Zacząłem po prostu płakać, bo chłopaki nie płaczą, ale do pewnego momentu. Czekałem na to pół życia – wyznał.

– Daj Boże, że następne pół przede mną jeszcze jako już dojrzałego ojca, który jest świadom już wielu rzeczy. I będę potrafił oddać to, co we mnie najlepsze i to, co przez lata starałem się nabywać moim bagażem doświadczeń w jak najskrupulatniejszy i jak najwartościowszy sposób – dodał w śniadaniówce.

