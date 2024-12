Te książki zachwyciły Polaków w 2024 roku. Oto lista bestsellerów

Choć poziom czytelnictwa na świecie nie jest zadowalający, to badania pokazują, że nieco się poprawia. Według najnowszego raportu, 43 proc. Polaków przeczytało w 2023 roku co najmniej jedną książkę, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych – najwięcej od 10 lat. Wzrosło także zainteresowanie bibliotekami, a nowe publikacje często promowane są w mediach społecznościowych. A które tytuły na rynku wydawniczym cieszą się największym zainteresowaniem? Są rankingi.

Najpopularniejsze książki 2024 roku

Według zestawienia najpopularniejszych książek w 2024 roku, opublikowanego na stronach lubimyczytac.pl i taniaksiazka.pl, jednym z największych bestsellerów jest wywiad-rzeka „Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł”. W rankingach pojawia się także poradnik na temat prowadzenia finansów Roberta T. Kiyosaki i Sharon Lechter „Bogaty ojciec. Biedny ojciec. Czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia” oraz historia życia Davida Gogginsa, którą opisał w „Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu”.

Na listach tytułów cieszących się największym zainteresowaniem znalazły się też „Chłopki”, czyli losy wiejskich kobiet autorstwa Joanny Kuciel-Frydyszak, „Zanim wystygnie kawa” japońskiego pisarza Toshikazu Kawaguch oraz „Nie mylić z miłością” znanej wokalistki Katarzyny Nosowskiej. To jednak nie wszystko.

Fani thrillerów i kryminałów nie przechodzą obojętnie obok „Schroniska, które spowijał mrok” autorstwa Sławomira Gortycha. Czytelnicy poznają w nim Andrzeja Czerwińskiego, który chce poznać prawdę o przeszłości ojca, dawnego kierownika Strzechy, zaginionego w niewyjaśnionych okolicznościach w Karkonoszach. Zwolennikom horrorów z elementami fantasy do gustu powinien przypaść pierwszy tom „Bezsilnej” Lauren Roberts. Na listach pojawia się również „Cywilizacja Słowian” Kamila Janickiego, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd Słowianie wzięli się na ziemiach polskich.

