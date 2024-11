Dominika Chorosińska wywołała burzę w sieci. „Nie jest pani żadnym autorytetem”

Dominika Chorosińska najpierw rozwijała się jako aktorka teatralna, a następnie serialowa. Tysiące widzów kojarzą ją z roli kochanki bohatera kreowanego przez Cezarego Morawskiego w „M jak miłość”. Z kolei po tym, jak zagrała w filmie „Smoleńsk”, zaczęła być rozchwytywaną przez prawicowe stacje prezenterką. Później PiS wystawiło ją w wyborach. Dziś ma wielu zwolenników, ale także mnóstwo przeciwników, którzy przypominają, że aktorka, która często deklarowała, że wierność jest dla niej wielką wartością, miała z nią swego czasu duże trudności.

Kulisy związku Chorosińskich

W 2001 roku Dominika Chorosińska wyszła za mąż za grającego również w „M jak miłość” Michała Chorosińskiego. Choć są ze sobą kilkadziesiąt lat, ich relacja przeżywała wzloty i upadki. Wiadomo, że była ministra kultury zdradziła męża ze starszym o 10 lat reżyserem i kompozytorem Tomaszem Hynkiem. To z nim miała zajść w ciążę z trzecim dzieckiem (dziś wychowują szóstkę). Michał Chorosiński jednak wybaczył żonie i uznał małego Józefa za swojego syna. Następnie sam miał także dopuścić się zdrady podczas zabawy w dyskotece.

– Myślę, że coś takiego się już nie powtórzy, no... bo człowiek uczy się na doświadczeniach. Najważniejsze jest dla nas dobro dzieci. (...) Dominika jest mądrą i dojrzałą kobietą, rozmawialiśmy na ten temat. Wychowujemy wspólnie dzieci, a to była tylko moja jednorazowa przygoda – mówił Michał Chorosiński w rozmowie z „Faktem”, dodając, że nie wyklucza kolejnego kryzysu w małżeństwie, bo „nigdy nie można być pewnym drugiego człowieka”. – Można ufać, starać się ufać, natomiast ręki nigdy sobie nie dam uciąć za to, że Dominika nie zdradzi mnie znowu — stwierdził.

Internauci oburzeni postem Dominiki Chorosińskiej

Kilka dni temu Dominika Chorosińska postanowiła dołączyć do internetowego trendu i opublikować zdjęcia, które dzieli powyżej 10 lat. Aktorka zamieściła wówczas fotografię ze ślubu z Michałem Chorosińskim z 1991 roku oraz drugą, z nim i dziećmi z 2019 roku. Na kolażu z kolei zamieściła napis: „Jak zacząć naprawiać Polskę”, czym rozzłościła internautów.

Pod postem pojawiła się masa negatywnych komentarzy pod adresem aktorki. Czytamy: „Pani Dominika i jej partia tak kochają rodzinę, że mają ich po kilka”, „Żeby dawać przykład samemu trzeba mieć czyste ręce”, „Czyli z dwoma chłopakami naprawiała pani świat” czy „Z całym szacunkiem, ale nie jest pani żadnym autorytetem w sprawie rodziny”. Zdarzyły się jednak również pozytywne wpisy. Jedna z internautek stwierdziła: „Zdrady zdarzają się nawet w najlepszych małżeństwach. Jeżeli uda się wyjść z takiego kryzysu wtedy staje się on źródłem siły, a nie źródłem destrukcji”.

facebookCzytaj też:

Dominika Chorosińska zachwycona zachowaniem polskiego aktora. W sieci burzaCzytaj też:

Chorosińska pokazała, jak wsparła PiS. Internauci bezlitośni. „Jaka aktorka, taka patriotka”