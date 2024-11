Na ten film czekają Polacy! Uwielbiana aktorka w ekranizacji bestsellera

Znamy ją z hitów „Diabeł ubiera się u Prady”, „Pamiętnik księżniczki” czy „Interstellar”, a w tym roku popularny był jej film „Na samą myśl o tobie”. Teraz Anne Hathaway, tuż po sukcesie „It Ends With Us” z Blake Lively w głównej roli, zagra w ekranizacji kolejnej powieści Colleen Hoover, autorki, której książki wybierają bardzo chętnie czytelnicy na całym świecie, także w Polsce.

Hollywoodzka aktorka w adaptacji kolejnego bestsellera Colleen Hoover

„Verity. Coraz większy mrok” to pierwszy thriller psychologiczny autorki, która porwała miliony czytelników i została bestsellerem „New York Timesa”. Książka opowiada o tytułowej Verity Crawford (w którą wcieli się Hathaway), sławnej autorce thrillerów, która zostaje sparaliżowana wskutek tragicznego wypadku. Jej mąż zatrudnia pisarkę Lowen Ashleigh, by dokończyła bestsellerową serię książek chorej żony. Podczas przygotowań do pracy w posiadłości Crawfordów Lowen w stosie notatek znajduje niepublikowany dotąd materiał. Tekst, który miał na zawsze pozostać tajemnicą, okazuje się wstrząsającą spowiedzią Verity. Odkrywając sekrety autorki, Lowen coraz bardziej pogrąża się w mroku i niebezpiecznie zbliża do jej męża Jeremy’ego. Aż w pewnym momencie staje się częścią życia Crawfordów, jeszcze bardziej niepokojącego niż thrillery Verity.

Film „Verity” wyreżyseruje Michael Schowalter, z którym Hathaway pracowała już ostatnio przy „Na samą myśl o tobie”.

To nie koniec ekranizacji książek Colleen Hoover. Nadchodzi kolejny film

„Verity” będzie drugą filmową adaptacją powieści Colleen Hoover po „It Ends With Us”, który w tym roku przyniósł twórcom zyski na poziomie 340,7 mln dolarów, przy budżecie produkcyjnym 25 mln dolarów. Wytwórnia Universal Pictures pracuje także nad adaptacją powieści Hoover „Reminders of him. Cząstka ciebie, którą znam”.

„Po pięciu latach pobytu w więzieniu Kenna Rowan wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. Chce zmierzyć się z przeszłością i odzyskać córkę. Niestety, okazuje się, że mostów, które spaliła, nie da się odbudować. Bez względu na to, jak ciężko pracuje, wciąż są ludzie, którzy wykluczają ją z życia jej dziecka. Jedyną osobą, która nie skreśliła Kenny, jest Ledger Ward, właściciel lokalnego baru. Między nimi rodzi się nić porozumienia, a potem fascynacja. Jednak romans wiąże się ryzykiem – relacja z Ledgerem może zadecydować o przyszłości Kenny i jej córki. Kenna będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce przeciwstawić się uczuciu i osiągnąć swój cel” – czytamy w opisie powieści.

