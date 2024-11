Wpadka w „Faktach” TVN. Anita Werner pozbawiona nóg

Telewizja na żywo przyciąga widzów swoją autentycznością i możliwością przeżywania wydarzeń w czasie rzeczywistym. Jednak ta sama cecha, która czyni ją tak ekscytującą, bywa także źródłem niespodziewanych i często zabawnych wpadek. Brak możliwości powtórki czy edycji sprawia, że każda pomyłka – od lapsusów językowych po problemy techniczne – staje się niezapomnianym momentem, szczególnie w dobie internetu, gdzie – jak wiadomo – nic nie ginie.

Chociaż dla osób zaangażowanych może to być stresujące, widzowie nierzadko odbierają takie sytuacje z przymrużeniem oka. Nie oznacza to jednak, że internauci i widzowie nie traktują tego jako świetnego powodu do żartów i tworzenia memów, obrazujących całą sytuację.

Wpadka w TVN. Anitę Werner pozbawiono nóg

W czwartek 14 listopada doszło do zabawnej wpadki w trakcie "Faktów", nadawanych na antenie TVN. W kamerze, która pokazywała prowadzącą wydanie Anitę Werner, nie było widać nóg dziennikarki. Operator co prawda ujął miejsce, gdzie powinny się one znajdować, jednak magicznie zostały one usunięte, co sprawiało wrażenie, że Werner lewituje w powietrzu.

wpadkę jako pierwszy nagłośnił w internecie polski dziennikarz, influencer i twórca memów Michał Marszal. Pokazał na swoim InstaStory zdjęcie wspomnianego ujęcia, a później także kilka jego przeróbek. Na jednej z nich dziennikarka porównana jest z Buddą, na innym ma doklejone nogi Elżbiety Jaworowicz, znanej ze swojej charakterystycznej postawy w programie "Sprawa dla reportera".

Anita Werner nie skomentowała sytuacji. Stacja TVN również nie odniosła się do wpadki.

