Amerykanie po wyborach rzucili się na te książki. Szokujące tytuły

Kilka dni temu okazało się, że walka Kamali Harris i Donalda Trumpa o fotel prezydencki USA nie była tak wyrównana, jak zapowiadały sondaże. Biznesmen wygrał w zdecydowanej ilości stanów, a o jego zwycięstwie zdecydowały głównie kwestie gospodarcze. Mimo wszystko, powrót 78-latka do Białego Domu został przyjęty z różnymi emocjami przez Amerykanów, którzy teraz chcą się dowiedzieć, co ich czeka.

Wymowne zachowanie Amerykanów po wyborach

Z badań wynika, że poparcie kobiet dla kandydatki Demokratów było niższe od prognoz, natomiast Donald Trump wygrał największą przewagą wśród białych mężczyzn poniżej wykształcenia na poziomie koledżu (68 proc.) i wśród kobiet również poniżej wykształcenia na poziomie koledżu (62 proc.). Wydaje się, że z tego powodu teraz przerażeni i wyedukowani Amerykanie szukają odpowiedzi na to, jak będzie wyglądać ich przyszłość, przez co sięgnęli do klasycznej literatury.

Jak podał „The Guardian”, przede wszystkim obywatele Stanów Zjednoczonych zaczęli masowo kupować „Opowieść podręcznej” autorstwa Margaret Atwood. Pozycja pozwala przygotować się na jeden z możliwych scenariuszy, dotyczących ograniczenia praw kobiet. Książka w ostatnich dniach wskoczyła na 2. miejsce „najchętniej kupowanych” na liście US Amazon Best Sellers, a przed wyborami była aż o ponad... 400 pozycji niżej. Warto dodać, że podobne zachowanie zaobserwowano w 2022 roku, kiedy Sąd Najwyższy w USA obalił wyrok Roe vs Wade, co może prowadzić do zakazu aborcji w poszczególnych stanach. Margaret Atwood wówczas na Instagramie zakomunikowała: „Ostrzegałam was”.

Drugą pozycją, która cieszy się wzmożonym zainteresowaniem, jest obecnie „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku” Timothy'ego Snydera. Te polityczno-filozoficzne rozważania są teraz na 1. pozycji w grupie „edukacyjnych i non-fiction” i na 8. wśród wszystkich kupowanych książek. Natomiast wśród „najchętniej kupowanych” na Amazonie króluje autobiografia Melanii Trump (1. miejsce).

Co więcej, na 6. pozycji jest „Elegia dla bidoków” nowego wiceprezydenta J.D. Vance'a, a na 14. „1984” George'a Orwella. „The Guardian” podkreślił też, że wszystkie te książki przed wyborami plasowały się na dużo niższych pozycjach niż obecnie – niektórych próżno było szukać w pierwszej setce kupowanych.

