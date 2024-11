Nietypowe pożegnanie Elżbiety Zającówny. Rodzina ujawniła szczegóły

We wtorek 29 października media obiegła informacja o śmierci Elżbiety Zającówny. Gwiazda takich hitów, jak „Seksmisja”, „Vabank”, „C.K. Dezerterzy”, „Matki, żony i kochanki” czy „Samo życie”, miała 66 lat. W mieszkaniu znalazła jej ciało 33-letnia córka, która wcześniej przez dłuższy czas próbowała się bezskutecznie skontaktować z aktorką. Teraz ujawniono informacje na temat jej ostatniego pożegnania.

Ostatnie pożegnanie Elżbiety Zającówny

Choć wiadomo, że Elżbieta Zającówna od lat walczyła z rzadką przypadłością, jaką jest choroba von Willebranda, to nie ujawniono przyczyny jej śmierci. Aktorka niespodziewanie odeszła w mieszkaniu, co – jak potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie – jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego. Ma ono na celu zbadanie, czy nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. – To standardowa procedura w przypadku ujawnienia zwłok przy braku świadków śmierci. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok – tłumaczył w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przez działania prokuratury opóźnił się pogrzeb aktorki. Teraz jednak jej rodzina przekazała Związkowi Artystów Scen Polskich nekrolog, w którym ujawniła szczegóły ostatniego pożegnania. Okazało się, że będzie ono dosyć nietypowe, ponieważ zostanie rozdzielone na dwa miasta. Otóż choć Elżbieta Zającówna mieszkała w Warszawie, to pochodziła z Krakowa i to właśnie tam zostanie pochowana. W stolicy z kolei odbędzie się msza w jej intencji, która będzie nie tylko pożegnaniem i okazją do wspomnień, ale również symbolem szacunku, jakim 66-latka cieszyła się w środowisku artystycznym.

„Żegnamy osobę o wielkim sercu, której wrażliwość na otaczający świat sprawiła, że dostrzegała piękno tam, gdzie inni by go nie zobaczyli. Msza Święta za Jej Duszę odbędzie się we środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 listopada 2024 roku o godzinie 13.40 w Krakowie na Cmentarzu Grębałów ul. K.Darwina 1. W Wielkim Żalu, Mąż, Córka i Najbliższa Rodzina” – poinformowała rodzina zmarłej.

Publikacja nekrologu ujawniła również prawdziwą datę śmierci aktorki – 28 października, choć początkowo media przekazywały informację o jej odejściu dzień później, 29 października.

facebookCzytaj też:

Prawda o ostatnich chwilach życia Elżbiety Zającówny. „Nikt nie brał pod uwagę najgorszego”Czytaj też:

Ruszyło śledztwo ws. śmierci Elżbiety Zającówny. Ujawniono, gdzie znaleziono jej ciało