Polska influencerka pochowała 5-letnie dziecko. „Nasza więź była najpiękniejsza”

Natalia Paruzel od lat rozwija swoją karierę jako influencerka. W publikowanych przez siebie materiałach opowiada o urządzaniu domu, a także pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Dotychczas na Instagramie zgromadziła ponad 25 tys. obserwatorów, natomiast jej konto na YouTubie obserwuje ponad 50 tys. osób. Teraz kobieta podzieliła się dramatyczną informacją. Jedno z jej dzieci zmarło.

Natalia Paruzel o śmierci syna

Natalia Paruzel wraz ze swoim ukochanym doczekali się dwójki dzieci, syna Alexa oraz córki Mii. Influencerka już kilka lat temu w sieci ujawniła, że jedna z jej pociech choruje. W 2023 roku wyjawiła, że jej syn przeszedł trzecią operację. Pisała wówczas: „Nigdy nie odpowiadałam na tematy związane z chorobą Alexa i chcę żebyście to uszanowali, łatwiej jest o czymś opowiadać, gdy to staje się przeszłością, poza tym ja bardzo ważę słowa wypowiadane w internecie, więc może kiedyś wymyślę jakiś sposób, aby z pewnym gronem osób, które są życzliwe, które wspierają i są tu z nami od lat, wytłumaczyć wszystko od początku, ale jeszcze wracanie do tych tematów boli i to jeszcze jest naszą teraźniejszością i nie chcę rozwijać tego tematu”.

Teraz okazało się, że chłopcu nie udało się pokonać choroby. W niedzielę 27 października kobieta poinformowała, że Alex nie żyje. „Synku, byłeś ideałem. Nie wiedzieliśmy, że nasz czas jest określony... Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że nie pominęliśmy ani jednego dnia od Twoich narodzin. 5 lat i 3 miesiące. Tyle mieliśmy. Wykorzystaliśmy je najlepiej, jak mogliśmy. Nauczyłeś nas bezgranicznej miłości, czułości, niesamowitej odwagi i poczucia humoru, które ciągle jest w naszej głowie i próbuje się przebić przez smutek, rozpacz, żal i ból” — czytamy w poście.

W kontynuacji emocjonalnego wpisu influencerka zwróciła się do swojego dziecka. „Nasze życie z Tobą było spełnieniem naszych marzeń, a nasza więź była najpiękniejsza. Twoja choroba nigdy Cię nie ograniczyła w tym, żeby sięgać szczytu. Piękny, wrażliwy, mądry. Taki byłeś i taki zostajesz na zawsze w naszych sercach” – pisała.

„Byłeś i jesteś naszym aniołem, naszą dumą, naszym największym szczęściem. Straciliśmy wszystko, ale nie wszystko stracone... Kochamy, tęsknimy, na zawsze” — podsumowała Natalia Paruzel.

