Nie żyje 34-letnia gwiazda reality show. Wcześniej wygrała walkę z nowotworem

Media obiegła smutna wiadomość o śmierci Sarah Danser. 34-latka była znana w różnych zakątkach Ziemi, dzięki udziałowi w niezwykle popularnym programie „Naked and Afraid”, czyli „Nagi instynkt przetrwania”. W show musiała przetrwać w „dziczy” bez żadnego wsparcia technologicznego i stawić czoła ekstremalnym wyzwaniom. Teraz jej fani piszą w sieci: „Co za strata dla świata survivalu”.

Nie żyje Sarah Danser

Sarah Danser zdobyła ogromną sympatię widzów „Nagiego instynktu przetrwania”, wykazując się niezwykłą wytrzymałością fizyczną i psychiczną. 34-latka miała zdolność do przystosowywania się do zmieniających się warunków, a poza ekranem interesowała się ochroną środowiska, namawiając w mediach społecznościowych do ekologicznego stylu życia. Na co dzień była kapitanem łodzi, a także nurkiem. Ponadto kilka lat temu wygrała walkę z rakiem piersi. Teraz niestety zmarła.

Gwiazda reality show zginęła w wyniku wypadku samochodowego. Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 października w dzielnicy Kahala na Hawajach, na niebezpiecznym odcinku drogi, na którym dochodziło już do tragedii. Ujawniono, że była pasażerką pojazdu kierowanego przez 59-latka. Mężczyzna stracił kontrolę nad maszyną i zderzył się z zaparkowanym samochodem. Sarah Danser w ciężkim stanie trafiła szpitala. Choć lekarze próbowali uratować jej życie, niestety zmarła dwa dni później. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość.

Uczestniczkę programu „Nagi instynkt przetrwania” w sieci pożegnała już jej kompanka, z którą w czwartym sezonie show próbowała przetrwać w dziczy. Melissa Lauren napisała: „Sarah była jedną z najbardziej żądnych przygód dusz, jakie kiedykolwiek spotkałam. Była nie tylko zaciekłą surwiwalistką w «Naked and Afraid» (ukończyła ze mną wersję programu «Elita» w RPA), ale także osobą, która przeżyła raka piersi i zachowała inspirujące i pozytywne nastawienie podczas leczenia”.

„Kochała ocean, naturę i odkrywanie — zawsze uważałam ją za «współczesnego pirata». Była jedną z tych osób, które widziały świat oczami dziecka, zachwycając się rzeczami, które wielu z nas uważa za oczywiste. Odpoczywaj spokojnie Sarah, wiem, że gdzieś tam eksplorujesz” — dodała.

