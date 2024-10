Tak wygląda dziś Magdalena Stępień. Zamieszcza zdjęcia ze słonecznego Dubaju

Magdalena Stępień to polska modelka, uczestniczka 5. edycji programu „Top Model”. W 2020 roku związała się z popularnym polskim piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem, a po roku trwania ich związku urodził im się syn Oliwier. Para rozstała się tuż po przyjściu na świat chłopca, ze względu na niewierność sportowca. Wówczas zaczęły się długie publiczne utarczki Rzeźniczaka i Stępień, którzy robili to przez wiele miesięcy, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W styczniu 2022 roku na jaw wyszło, że mały Oliwier choruje na Malignant Rhabdoid Tumor of the Liver. Jeden z najrzadszych, bardzo agresywnych i opornych na leczenie nowotworów złośliwych – mięsak tkanek miękkich, a w naszym przypadku wątroby. Rodzice chłopca próbowali wszystkich możliwych dróg leczenia, jednak nie udało się go uratować. Maluch zmarł w lipcu tego samego roku.

Co dziś słychać u Magdaleny Stępień, byłej partnerki Jakuba Rzeźniczaka?

Stępień po śmierci synka wycofała się z branży. W lipcu 2023 roku, w rocznicę śmierci chłopca, zamieściła na Instagramie – jak zapowiedziała – ostatni wpis na ten temat. Miała dość oskarżeń mediów o „wykorzystywaniu jego śmierci do celów marketingowych”.

„Mój rok zmienił wiele od 2022 do 2023 doświadczyłam ogromnej przemiany, o której dzisiaj mogę mówić głośno. Śmierć mojego synka zmieniła całe moje życie, przewartościowałam wszystko, nauczyłam się żyć na nowo. Początki były ciężkie, mnóstwo skrajnych emocji, walka o każdy dzień, dziwne decyzje, zagubienie, świat nagle Ci sie wali, tracisz grunt pod nogami. Tak naprawdę na początku nie wiesz co zrobić jak sobie poradzić z tak ogromną stratą, jaką jest STRATA WŁASNEGO DZIECKA” – napisała. „Dziś idę dalej przez życie, pełna wiary o lepsze jutro, pełna miłości, pokory oraz zrozumienia dla drugiego człowieka” – dodała.

Teraz Stępień układa sobie na nowo życie i z jej profilu na Instagramie widać, że chętnie wyjeżdża. Niedawno odwiedziła Bali, teraz wygrzewa się w Dubaju ze swoją przyjaciółką Olą Ciupą. Dzieli się w sieci swoimi fotkami w stylizacjach, które podkreślają jej figurę. Zobaczcie, jak się zmieniła!

Galeria:

