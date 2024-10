TV Republika prosi widzów o pomoc. Potrzeba im 1 mln złotych

Danuta Holecka w ostatnim wydaniu „Dzisiaj” na antenie TV Republika poinformowała, że stacja potrzebuje wsparcia widzów.

– Telewizja Republika potrzebuje siedziby adekwatnej do naszej pozycji rynkowej. Chcemy być największą telewizją informacyjną w Polsce, a już jesteśmy największą telewizją z polskim kapitałem – zaczęła prezenterka. – Dlatego inwestujemy w najnowocześniejsze sprzęty, bo chcemy państwu dostarczyć najwyższej jakości programy. Państwo mają w tym swój udział, bo już wpłacili państwo 38 proc. sumy potrzebnej na najnowocześniejszą ścianę ledową, która znajdzie się w naszym nowym studiu. Bardzo dziękujemy za pomoc i za zaufanie. Obiecujemy, że zawsze będziemy z państwem i dla państwa – podkreśliła.

Telewizja Republika chce od widzów 1 mln złotych

Później wyemitowany został materiał, w którym pokazano prace w nowej siedzibie Telewizji Republiki. Z materiału dowiadujemy się, że prace idą „pełną parą” i właśnie rozpoczął się tam montaż okablowania.

„Będziemy dysponowali unikalnymi rozwiązaniami, których nasza konkurencja nie posiada, ale o nich poinformujemy niebawem. Możemy jednak uchylić rąbka tajemnicy, dotyczącego naszego studia. Będzie ono wyposażone w nowoczesne wideo-wall” – słyszymy.

„To bardzo duża, ale i ważna inwestycja, której łączny koszt wynosi milion złotych” – mówi autor materiału. „Republika to przede wszystkim telewizja naszych widzów, bo dom wolnego słowa budujemy razem i bez państwa wsparcia, bez waszego udziału, po prostu to się nie uda” – przekonuje Telewizja Republika.

Na końcu „Dzisiaj” podany został numer konta Fundacji Niezależne Media, gdzie wesprzeć można cel.

Szef stacji Tomasz Sakiewicz poinformował w rozmowie z portalem Wirtualne Media, że to rozwiązanie technologiczne podniesie jakość emisji. Jednocześnie podkreślił, że to sprzęt „skromny, jeśli chodzi o koszty”. – Mamy taki pomysł, by mieć dużą LED-ową ścianę do studia. To podnosi oczywiście jakość telewizji w XXI w. Chcemy, by ściana była skromna, jeśli chodzi o koszty, ale bardzo nowoczesna – powiedział.

Czytaj też:

Przełomowa decyzja Danuty Holeckiej. „Nie chciała robić problemu”Czytaj też:

Jarosław Kaczyński wściekł się na TV Republikę. Zainterweniowała Danuta Holecka