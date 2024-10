Burza w sieci po okładce z Moniką Olejnik. „Grafika poniosło”

Monika Olejnik od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych dziennikarek w Polsce. 68-latka jednak słynie nie tylko z ostrego języka i trudnych pytań, które zadaje swoim gościom w programie „Kropka nad i” w TVN24, ale także ze swoich oryginalnych stylizacji, przez które przez wiele osób jest uważana za prawdziwą ikonę stylu. Tym bardziej nie dziwi więc fakt, że gwiazda TVN-u znalazła się właśnie na okładce magazynu modowego. Nie każdemu jednak jej zdjęcia przypadły do gustu.

Monika Olejnik na okładce „Elle”

Polska edycja magazynu „Elle” obchodzi właśnie swoje 30. urodziny i z tego względu redakcja miesięcznika postanowiła wyróżnić jedną z gwiazd, która na przestrzeni ostatnich trzech dekad dumnie reprezentowała kobiety, pokazując ich siłę i niezłomność. Czasopismo nazwało Monikę Olejnik „kobietą 30-lecia” i zaprosiło ją na sesję okładkową.

W mediach społecznościowych opublikowano już efekty sesji zdjęciowej i pokazano najnowszą, listopadową okładkę magazynu. Widać na niej siedzącą na fotelu dziennikarkę TVN, która ubrana w skórzany płaszcz i ciemne szpilki patrzy w bok, eksponując swoje długie rzęsy. W sieci momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących tego ujęcia, jednak nie wszystkie były pozytywne.

Jedni pisali: „Kapitalne foto! Jak świetnie przekorne ujęcie wobec pani ognistego charakteru (te ugrzecznione rączki na kolanach)”, „Jak zawsze piękna” czy „Co za okładka! Ikona!”. Inni z kolei dodali: „Za dużo Photoshopa wjechało. Nie poznałam. Nawet w okularach”, „Grafika poniosło, to równie dobrze mogłaby być Cielecka”, „To powinno być zabronione. Grafik, jakby napisał całą historię tego retuszu w PSD, to wtedy ok”, „Dobrze, że na okładce napisane jest kto się na niej znajduje”, „Ja, fanka Moniki, musiałam przeczytać kto to jest. Po cholerę ten Photoshop, w sytuacji kiedy p.Olejnik wrzuca swoje nieretuszowane zdjęcia?”, „Bardzo mądra kobieta, świetnie ubrana, szkoda, że nierozpoznawalna na okładce”, „Fajna stylówka i zdjęcie, ale za dużo Photoshopa, niestety”.

instagramCzytaj też:

Monika Olejnik z mocnym apelem. „Jak kradzież w biały dzień”Czytaj też:

Monika Olejnik wybuchła na wizji. „Służby weszły do mojej koleżanki”