Dramatyczne wieści o bliskich Dagmary Kaźmierskiej. Jej syn relacjonuje, co dzieje się w Kłodzku

Wszyscy fani programu „Królowe życia” Kłodzko, w którym od weekendu rozgrywają się dramatyczne sceny, w związku z powodzią, kojarzą między innymi z faktu, że to miejsce zamieszkania Dagmary Kaźmierskiej, jej syna oraz przyjaciół – Jacka i Edyty, którzy także występowali w show TTV.

Kaźmierska: Wracam do Polski. Módlcie się za wszystkich ludzi

Mimo kontrowersji, jakie w ostatnich miesiącach towarzyszyły „Królowej życia” w kontekście ujawnienia przez media jej kryminalnej przeszłości, Kaźmierska wciąż ma setki tysięcy fanów. W obliczu tragedii, która spotkała rodzinne miasto byłej gwiazdy TTV, zaczęli słać do niej pytania na temat sytuacji, w jakiej znajduje się ona i jej rodzina. Kaźmierska odpowiedziała na InstaStory.

– Kochani, cały czas pytacie, czy u mnie dobrze, ale ja jestem w Egipcie. Szybko kupiłam bilet i wracam dzisiaj w nocy do domu. U mnie dobrze ale moi przyjaciele, moja rodzina, mój brat w Czechowicach całkowicie zalany, nie wiadomo co, bo dom przy rzece, a moja mama też – dom, sklep przy rzece. Moją mamę przy tamtej powodzi porwało, żeby nie mój kuzyn, to nie chce mówić, co by było. Dlatego wracam. Módlcie się wszyscy za wszystkich ludzi, których podtopiło, bo to na żywioł nie ma rady, a ludzie zostali bez niczego. Tak mi szkoda tych ludzi, że masakra – powiedziała Kaźmierska.

Syn Dagmary Kaźmierskiej jest w Kłodzku. Oferuje pomoc potrzebującym

Tymczasem syn celebrytki, Conan Kaźmierski, relacjonuje na Instagramie sytuację w Kłodzku. Dał między innymi znać, które apteki są otwarte i jak można dojechać do szpitala, zwrócił też uwagę, żeby nie pić wody z kranu na zalanych terenach.

– Drodzy znajomi i nieznajomi, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, jestem w Kłodzku, macie u nas wsparcie. Pozdrawiamy, rodzina Kaźmierskich – powiedział na koniec nagrania syn byłej gwiazdy TTV.

