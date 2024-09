Pałac Buckingham zwrócił się do księcia Harry'ego. To pierwszy taki wpis od lat

Nie jest tajemnicą, że od momentu, gdy w 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązów członków brytyjskiej rodziny królewskiej, ich relacje z Windsorami stały się niezwykle chłodne. W 2023 roku sytuację dodatkowo pogorszyłoo wydanie książki „Ten Drugi”, w której Harry opisał intymne szczegóły dotyczące m.in. konfliktu jego żony z księżną Kate, a także problemów, z jakimi musiał się przez lata mierzyć. Wspomniał też o skomplikowanych animozjach w rodzinie królewskiej.

– Zwykle stwierdziłabym, że zawsze jest sposób, aby rozwiązać sprawę i naprawić z kimś relację, pod warunkiem, że obie strony są zmotywowane, aby to zrobić. Jednak w przypadku Williama i Harry’ego sprawy są o wiele trudniejsze – mówiła psycholog Honey Langcaster-James w rozmowie z Express.co.uk, podkreślając, że nie ma wielkich nadziei, jeśli chodzi o możliwość pojednania. Tym bardziej więc dziwi najnowszy gest Windsorów.

Windsorowie złożyli Harry'emu życzenia

W niedzielę 15 września książę Harry obchodzi swoje 40. urodziny. Wiadomo, że ten dzień spędza w Kalifornii w towarzystwie Meghan Markle oraz ich dziećmi, Archim i Lilibet. Plotki mówią, że książę przygotowuje wystrzałowe przyjęcie, a później ma zamiar udać się na „męski wypad”, by ze swoimi kolegami przemierzyć szlak Montecito Peak.

– On chce wywalczyć swoją ścieżkę z powrotem do życia rodziny królewskiej i szuka rady u starych znajomych oraz współpracowników – oceniał rozmówca „The Sun”, dodając, że choć nie wiadomo, kto zostanie zaproszony na urodzinową wycieczkę Harry'ego, to dziennikarze nie biorą pod uwagę jego brata Williama.

Tymczasem Pałac Buckingham zdumiał poddanych i na swoim profilu na Instagramie zamieścił własnie zdjęcie uśmiechniętego księcia Harry'ego, podpisując post: „Księciu Sussexu życzymy wszystkiego najlepszego z okazji 40. urodzin!”. Ten sam post pojawił się też na Instastory księcia Williama i księżnej Kate.

Podzieleni internauci nie kryją swojego zaskoczenia tym ruchem. W komentarzach piszą: „Od lat nie było takiego postu pod adresem Harry'ego. Miło widzieć!”, „Miejmy nadzieję, że Harry pomyśli o minionej dekadzie i w nowej dekadzie postąpi zupełnie inaczej”, „Bardziej eleganckie posunięcie, niż na to zasługuje”, „Mam nadzieję, że dorośnie i przestanie marudzić”, ale także „Żyje swoim życiem tak, jak chce. Jego mama byłaby bardzo dumna” oraz „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin książę Harry! Bądź sobą. Jesteś wspaniałym ambasadorem tego, jak ważne jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne”.

