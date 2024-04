Absurdalne plany biznesowe Meghan Markle. Kończą się jej pieniądze?

Po tym, jak książę Harry i Meghan Markle postanowili zrezygnować z miana członków brytyjskiej rodziny królewskiej, i tak ich poczynania są nieustannie śledzone przez media na całym świecie. Wydaje się zresztą, że małżonkowie cały czas usiłują odnaleźć się w tej sytuacji i znaleźć swoje miejsce. Teraz ujawniono, że była aktorka wpadła na nowy sposób, dzięki któremu chce zrobić karierę. Trzeba przyznać, że jest on dosyć zaskakujący.

Meghan Markle podbija branżę kulinarną

Od momentu wyprowadzki z Wielkiej Brytanii Harry i Meghan nie zwalniają. W tym czasie założyli m.in. studio Archewell, które wyprodukowało już trzy dokumenty na platformę Netflix: „Harry i Meghan”, „Heart of Invictus” oraz „Live to Lead”. Poza tym książę wydał głośno komentowaną książkę, a była aktorka utworzyła luksusową markę American Riviera Orchard, o czym informowała w marcu br. w mediach społecznościowych.

Firma Meghan Markle ma zajmować się sprzedażą m.in. dżemów, marmolad, talerzy, smarowideł do pieczywa czy fartuchów kuchennych. Jak przekazały zagraniczne media, w ramach akcji promocyjnej nowego przedsięwzięcia, 50 słoików truskawkowego dżemu żona księcia Harry'ego wysłała właśnie do „najbardziej wpływowych osób w Stanach Zjednoczonych”.

Brytyjski dziennik „The Independent” podał, że każdy z rozesłanych słoików był opatrzony odręcznie napisanym numerem, dzięki czemu obdarowani mogli pochwalić się w mediach społecznościowych, które opakowanie przypadło właśnie im. Jedną z osób, które w sieci zaprezentowały podarunek, była projektantka mody Tracy Robbins. Artystka podziękowała Markle za 17. z 50 słoików i pochwaliła smak truskawkowego dżemu.

Co ciekawe, witryna internetowa Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych informuje, że działalność jest zarejestrowana nie tylko w celu sprzedaży książek kucharskich, nakryć stołowych, tekstyliów czy żywności, ale także produktów kosmetycznych, perfum, artykułów papierniczych, tapet, sprzętu do jogi oraz sprzętu ogrodniczego. To jednak nie wszystko.

Brytyjski tabloid „Daily Mail” poinformował, że żona księcia Harry'ego poprowadzi kulinarny program na Netflixie. Pierwsza seria ma pokazywać, jak Meghan Markle celebruje życie i „małe radości płynące z gotowania, ogrodnictwa, gościnności oraz przyjaźni”, jak informuje opis producenta.

Z kolei druga seria, głównie kręcona podczas Mistrzostw Polo U.S. Open w Wellington na Florydzie, „zapewni widzom bezprecedensowy dostęp do świata zawodowego polo. Program pokaże sport znany głównie ze swojego towarzyskiego charakteru, odsłoni kulisy pasji i determinacji graczy i wszystko, co potrzebne, by konkurować na najwyższym poziomie”. Media twierdzą, że opisy owych produkcji sugerują, iż pomysły księżnej Sussex są na wyczerpaniu.

