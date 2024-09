Marianna Schreiber wydała singiel. Tekst podzielił internautów

Nazwisko Marianny Schreiber po raz pierwszy pojawiło się w show-biznesie kilka lat temu, kiedy próbowała swoich sił w „Top Model”. Chociaż nie przekonała wówczas do siebie jurorów i nie przeszła dalej, nie dała o sobie zapomnieć. W kolejnych latach m.in. założyła partię polityczną, zaczęła walczyć w Clout MMA i poszła do wojska. Teraz z kolei próbuje znów podbić branżę muzyczną.

Nowy singiel Marianny Schreiber

Choć Marianna Schreiber nie stroni od kontrowersyjnych wypowiedzi, trzeba przyznać, że naprawdę głośno zrobiło się o niej dopiero po rozstaniu z mężem. Celebrytka zwraca w ostatnich miesiącach uwagę odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych oraz wpisami, które dotyczą nie tylko jej życia prywatnego, ale też wydarzeń społeczno-politycznych. Jak widać, nie kończą jej się pomysły, ponieważ w piątek 13-go września podzieliła się z fanami utworem, który jest swego rodzaju podsumowaniem jej działalności medialnej.

W piosence „Dla atencji” Marianna Schreiber postanowiła raz na dobre rozprawić się z hejterami, poruszając temat trudnych wywiadów, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Clout MMA, Fagaty, OnlyFans oraz hejtu. W utworze zaśpiewała m.in. o tym, że ludzie niewłaściwie ją postrzegają. Zasugerowała też, że to, co przedstawia w internecie, nie jest prawdziwe i jest to jedynie pewnego rodzaju „gra” z jej strony.

„Oni mówią, że to wszystko dla atencji

Hipokrytka, która sprzeda wartości dla pensji

Jeśli tak uważasz, twoja sprawa, ale dzięki

Bo zarabiam przez to, że łykasz tak proste bejty” – takimi słowami rozpoczyna się utwór.

Utwór wywołał burzę w sieci. Podzieleni internauci szybko zaczęli zamieszczać swoje opinie. Część z nich pisze: „To jest dowód na to, że jesteś nie do uratowania. Oszczędzę mocniejszych słów”, „Możesz być śmiało nazywana polską królową kiczu”, „Dla mnie za mocne”, „To się nie dzieje naprawdę” czy „To jest straszne. Okropne”.

W innych komentarzach z kolei czytamy: „Super. Podoba mi się ta piosenka. Marianna powiedziała prawdę. Marianna pamiętaj, że jesteś silną i piękną kobietą”, „Jestem w szoku. To całkiem niezłe było” oraz „To jest serio dobre, wątpiłem, ale serio fajnie. Tekst, jakieś pancze delikatne, śpiew, rap, mix, bit, wszystko siedzi”.

