Quiz o tym, co Polacy kochali w PRL-u. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Ten quiz to okazja do powrotu do czasów, które mimo swoich wyzwań zapisały się w pamięci wielu pokoleń! Sprawdź, ile pamiętasz!

Choć okres PRL-u kojarzy się z trudnościami, kolejkami czy kartkami na żywność, to był także czas niezwykłych wynalazków, kultowych seriali i filmów oraz zjawisk, które wywołują dzisiaj sentymentalny uśmiech. Ludzie z tamtych lat pamiętają nie tylko „szare realia”, ale także rzeczy, które stały się symbolem tamtego okresu. Telewizja w PRL-u była oknem na świat, które z jednej strony miało ograniczać kontakt z kulturą zachodnią, z drugiej – dostarczało rozrywki i edukacji milionom Polaków. Choć wybór programów był niewielki, to właśnie te nieliczne seriale i audycje zyskały miano kultowych i do dziś wzbudzają nostalgię. Kto z nas nie pamięta przygód „Czterech pancernych i psa” czy „Stawki większej niż życie”? Bohaterowie tych seriali byli nie tylko ulubieńcami publiczności, ale także wzorami do naśladowania. Ich przygody przyciągały całe rodziny przed telewizory. Kultowe tytuły, które dziś wzbudzają nostalgię, bawiły, wzruszały i jednoczyły pokolenia. Zanurz się w świat często jeszcze czarno-białego ekranu i sprawdź, ile pamiętasz z dawnych hitów telewizyjnych. Gotowy na powrót do przeszłości? Czas rozpocząć quiz! Quiz z tego, co Polacy kochali w PRL-u. Zanurz się w nostalgii! Pytanie 1 z 10 Dariusz Siatkowski i Grażyna Błęcka-Kolska grali zakochanych Pawła i Kasię w filmie: Rozwiąż quiz