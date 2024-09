Agnieszka Woźniak-Starak z przekąsem o Polsacie. „Nie odnalazłabym się tam”

Według wielu osób, trwa obecnie „wojna śniadaniówek”. Choć jeszcze rok temu były tylko dwa główne programy tego typu – należące do TVP i TVN – to teraz ich liczba zdecydowanie się zwiększyła. Duże zainteresowanie wzbudza „Halo tu Polsat”, lecz inne poranne pasma ma również TV Republika, TVP 3 oraz wPolsce24. Teraz wypowiedziała się na ich temat Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak o śniadaniówkach

Obecnie Agnieszka Woźniak-Starak prowadzi w stacji TVN program „Mam talent”, ale jeszcze na początku zeszłego roku była jedną z gospodyń „Dzień Dobry TVN”. Wiadomo, że nie przeszkadzało jej wczesne wstawanie, gdyż nadal zajmuje się porannym programem, lecz teraz w „Onecie”. Choć utraciła poprzednie stanowisko, cieszy się z tej zmiany, co podkreśliła w najnowszym wywiadzie.

– Zawsze mogłam się szczycić, że prowadziłam wszystkie śniadaniówki, ale powstało ostatnio tak wiele nowych – w Polsacie, w TV Republika – więc nie mogę już powiedzieć, że je wszystkie prowadziłam. Śniadaniówki to był fajny okres w moim życiu, ale cieszy mnie to, że mogę wstawać rano i rozmawiać z politykami o rzeczach, które naprawdę mnie interesują, nawet jeżeli to nie jest mainstreamowe i nie trafia do tak dużego grona odbiorców. Nisza internetowa daje mi dużo satysfakcji i nie chciałabym z tej drogi zawracać. (...) Kiedyś zawsze chciałam zajmować się polityką, myślałam, że to moja droga. Trochę wyszło inaczej – wyznała w wywiadzie z „Pudelkiem”.

Co ciekawe, w dalszej części rozmowy zdradziła, że obecnie rzadko ogląda śniadaniówki, ponieważ porankami częściej towarzyszą jej programy informacyjne. Nawiązała też do ostatniego, wielkiego transferu stacji. – Pamiętam, jak dwa lata temu pytałam moją szefową, czy nie ściągniemy Maćka Dowbora, bo szukaliśmy dla mnie pary. Więc absolutnie myślę, że to była dobra decyzja. Poza tym Maciek ma wyrobioną markę, jest doświadczonym prezenterem, zjadł zęby na telewizji, wychowywał się w telewizji – oceniła.

To jednak nie wszystko. Reporterka „Pudelka” bezpośrednio zapytała dziennikarkę, czy ta otrzymała propozycję od Polsatu. Wówczas Agnieszka Woźniak-Starak nie gryzła się w język i szczerze powiedziała, co myśli o „Halo tu Polsat”. – Nie jestem w estetyce Polsatu. Tak mi się wydaje. Tam jest bardzo kolorowo, bardzo dużo się dzieje. To nie jest telewizja, którą włączam, żeby sobie pooglądać. Nie pasowałabym tam. Nigdy nie czułam, żebym mogła się tam odnaleźć – podsumowała.

