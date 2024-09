Nie żyje aktor z serialu „Jezioro marzeń”. Pięć lat temu miał dramatyczny wypadek

O śmierci aktora poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego siostra Nken Ndefo, zamieszczając przy okazji ich wspólne zdjęcie. „Jestem zrozpaczona stratą mojego młodszego brata i wiem, że w końcu zaznał spokoju” – napisała. Przyczyna śmierci aktora nie została ujawniona do wiadomości publicznej.

Pięć lat temu Obi Ndefo stracił nogi w dramatycznym wypadku

Obi Ndefo zmarł pięć lat po tym, jak stracił obie nogi w wypadku samochodowym w Los Angeles. Od tamtej pory skupiał się na swoim zdrowiu i rekonwalescencji, pozostając aktywnym nauczycielem jogi przez lata.

– To, co mi się przydarzyło, jest po prostu okropne, dlaczego miałbym to pogarszać, czując się z tego powodu źle? – powiedział po wypadku w wywiadzie dla „Los Angeles Times”.

Po ukończeniu szkoły teatralnej Uniwersytetu Yale, aktor rozpoczynał karierę, grając role w takich produkcjach, jak „Star Trek: Stacja kosmiczna”, „Nowojorscy glinarze”, „The Wayans Bros”., „Star Trek: Voyager”, „The Jamie Foxx Show”, „Trzecia planeta od Słońca” czy „Gwiezdne wrota”. Grał także w takich serialach jak „Anioł ciemności”,Bez pardonu„ czy”Jordan„. Najbardziej znaną rolą w jego karierze było jednak wcielenie w Bodiego Wellsa w światowym hicie”Jezioro marzeń„, gdzie zagrał męża Bessie Potter, siostry Joey Potter, granej przez Katie Holmes.

Serialowa Gail Leery z „Dawson's Creek” żegna Obiego Ndefo

Jego koleżanka z planu Mary-Margaret Humes, która wcielała się w Gail Leery, matkę głównego bohatera, napisała kilka słów o współpracy z aktorem na swoim Instagramie.

”Te słowa nie przychodzą łatwo„ – napisała”.Trudno mi pojąć, że nas opuściłeś, mój drogi przyjacielu. Zawsze byłeś i zawsze będziesz jasnym, świecącym światłem. Jaki przykład czystej, nieskrępowanej miłości i wytrwałości dałeś, stawiając czoła wyzwaniom życiowym ostatnich lat. Będę pielęgnować wszystkie nasze wiadomości miłości i wsparcia dla siebie nawzajem. Spoczywaj w pokoju, słodki wojowniku – podkreśliła.

