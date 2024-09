Cezary Pazura powiedział, co myśli o Kanale Zero. „Psy szczekają, karawana jedzie dalej”

Kanał Zero, pod nadzorem Krzysztofa Stanowskiego, wystartował w lutym 2024 roku i od razu zyskał sporą popularność. Obecnie ma 1,29 mln subskrypcji, a ponad 1400 opublikowanych filmów zanotowało łącznie 275 mln wyświetleń.

Wraz z Krzysztofem Stanowskim do projektu dołączyli znani i lubiani polscy dziennikarze, artyści i eksperci, w tym między innymi: Robert Mazurek, Przemysław Rudzki, Maciej Dąbrowski, Marcin Meller, Izabella Krzan, Marcin Matczak, Rajmund Andrzejczak, Tomasz Rożek, Jacek „Tede” Graniecki, Szczepan Twardoch, Tomasz Raczek, Robert Gwiazdowski czy Dariusz Szpakowski. Ostatnio na antenie pojawili się też Maria Stepan, Arleta Bojke i Joanna Pinkwart, a najnowszym nabytkiem projektu jest związany przez wiele lat z TVP Tomasz Kammel.

Cezary Pazura o Kanale Zero: Pierwszym medium, które sprostało moim wymaganiom

Wczoraj odbyła się „Wielka impreza Kanału Zero”, w trakcie której odnotowane zostały liczne sukcesy medium. Podczas wielu materiałów, pojawiło się także specjalne nagranie, stworzone przez Cezarego Pazurę. Aktor chwali projekt i przyznaje, że w końcu znalazł w nim to, czego szukał długo na polskim rynku.

– Kanał Zero nazywa się Kanał Zero, ale dla mnie jest pierwszym medium, które sprostało moim wymaganiom. Wysokim wymaganiom, które stawiam wszystkim programom informacyjnym i opiniotwórczym. Bo moje motto życiowe brzmi: „Chciej wiedzieć”. Ja naprawdę chcę wiedzieć – podkreślił. Wreszcie w Kanale Zero ktoś przywrócił mi prawdziwe znaczenie takim słowom i stwierdzeniom, jak „bez uprzedzeń”, „obiektywnie”, „rzeczowo”, „ponad podziałami”, „inteligentnie” i „profesjonalnie”. Dobrą medialną platformę tworzą osobowości medialne, które w przypadku Kanału Zero zgrały się w jeden, profesjonalny, zawodowy organizm, w jedną drużynę. Także dobrze, że Kanał Zero jest, no bo tak ma być. Bo nie może być tak, żeby jego nie było, więc niech będzie, jak już jest. Tak, jak w życiu – psy szczekają, karawana jedzie dalej. Powodzenia – skwitował Pazura.

