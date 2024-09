Jeden z najbardziej znanych dziennikarzy telewizyjnych dołącza do Kanału Zero. „To ma być przełom”

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 roku i od razu zyskał sporą popularność. Wraz z Krzysztofem Stanowskim do projektu dołączyli znani i lubiani polscy dziennikarze, artyści i eksperci, w tym między innymi: Robert Mazurek, Przemysław Rudzki, Maciej Dąbrowski, Marcin Meller, Izabella Krzan, Marcin Matczak, Rajmund Andrzejczak, Tomasz Rożek, Jacek „Tede” Graniecki, Szczepan Twardoch, Tomasz Raczek, Robert Gwiazdowski czy Dariusz Szpakowski.

W niedzielę 1 września Krzysztof Stanowski ogłosił kolejny transfer do swojej internetowej telewizji. Do Kanału Zero dołączył Tomasz Kammel, który przez lata był jedną z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych gwiazd Telewizji Polskiej. Mimo tego, po zmianie władz TVP, prezenter został w tym roku zwolniony.

Kariera Tomasza Kammela i nagłe zwolnienia z TVP

Tomasz Kammel ma za sobą długą i owocną karierę dziennikarską. Na początku kariery pracował w Radiu Wawa, a potem, w 1997 roku, rozpoczął pracę w TVP.

Początkowo przygotowywał i współprowadził magazyn filmowy „Filmidło”. Później był gospodarzem wielu programów, w tym: „Randka w ciemno”, „Wykrywacz kłamstw”, „Miasto marzeń”, „Show Express”, „Sekrety rodzinne”, „Kawa czy herbata?”, „Dzieciaki górą”, „The Voice of Poland”, „Kocham cię, Polsko!”, „Dance Dance Dance”, „To był rok!” czy „Teleexpress”.

Był także konferansjerem podczas licznych festiwali w Polsce, takich jak m.in. Festiwal Jedynki, Sopot Festival i Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. W tym samym czasie prowadzil także audycję „Znaki szczególne” w Radiowej Trójce, a także został wykładowcą.

Między czasie kilka razy został zwolniony z TVP – między innymi za występ w „Tańcu z Gwiazdami” konkurencyjnej stacji TVN. W przerwie od pracy w telewizji publicznej, udzielał się między innymi w Polsacie czy w Radiu Złote Przeboje. Kammel regularnie też dzieli się w sieci wskazówkami dotyczącymi wystąpięń publicznych, wydał również o tym książki, np. „Moc w gębie. Jak gadać, żeby się dogadać”.

Tomasz Kammel rozpoczyna pracę w Kanale Zero! Wiemy, za co będzie odpowiadał

Teraz Tomasz Kammel rozpoczyna pracę w Kanale Zero, gdzie współprowadzić poranki „7:00” z Izabellą Krzan. Ma mieć również swój wieczorny program, do którego będzie zapraszać gości.

– Jestem bardzo dumny, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizyjnych przechodzi do Kanału Zero i upgrejduje nas – przekazał Stanowski, komentując transfer Kammela.

– Trzeba było pożegnać się z TVP. W telewizji zrobiłem już wszystko, wszedłem na szczyt. Jeśli ma być przełom to niech to będzie próba od zera. I dlatego zaczynam od zera w Kanale Zero – odpowiedział z kolei Kammel. – To ma być program, który stanie się realną konkurencją dla poranków telewizyjnych. Nie mogę doczekać się powrotu do duetu z Izą – mówił o „7:00” dziennikarz.

