Odwołano koncerty Taylor Swift. Wszystko przez zagrożenie atakiem terrorystycznym

Taylor Swift zainaugurowała swoją trasę koncertową „Eras Tour”, składającą się ze 153 występów, w Glendale w Arizonie w marcu 2023 roku. Niedawno, bo na początku sierpnia, artystka wystąpiła na na PGE Narodowym w Warszawie. Trasę koncertową ma natomiast zakończyć w grudniu w Vancouver w Kanadzie.

Jej występy to nie tylko radość dla fanów, ale także wpływ na gospodarkę Europy. Setki tysięcy osób przyleciały bowiem na jej koncerty nawet ze Stanów Zjednoczonych, przez to, że ceny biletów są tu dużo niższe, a w wielu państwach obowiązuje zakaz ich odsprzedaży. W USA nie ma w tej kwestii żadnych regulacji, co powoduje, że jedna wejściówka potrafi kosztować tam nawet 10 tys. dolarów. Teraz wielbiciele 34-latki nie będą zadowoleni, ponieważ trzy z jej koncertów zostały odwołane.

Koncerty Taylor Swift w Wiedniu odwołane

Amerykańska piosenkarka Taylor Swift miała zagrać trzy koncerty w Wiedniu – od czwartku 8 sierpnia do soboty 10 sierpnia. Owe wydarzenia jednak się nie odbędą – władze austriackie poinformowały bowiem w środę 7 sierpnia, że zatrzymały dwóch podejrzanych w związku z planowaniem ataku w mieście i w pobliżu.

„Nie mamy innego wyjścia, jak odwołać trzy zaplanowane koncerty dla dobra bezpieczeństwa wszystkich” – napisał organizator na swoim profilu na Instagramie.

Jak podało BBC, podejrzani terroryści to 19-latek zatrzymany w miejscowości Ternitz, a także mężczyzna zatrzymany w stolicy Austrii. Franz Ruf, dyrektor do spraw bezpieczeństwa publicznego w austriackim ministerstwie spraw wewnętrznych, powiedział, że „władze są świadome działań przygotowawczych do możliwego ataku, a także, że zatrzymany 19-latek koncentrował się na występach Taylor Swift w Wiedniu” – podała Austriacka Agencja Prasowa. Co więcej, dodano, że nastolatek złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu, sunnickiej ekstremistycznej organizacji terrorystycznej, a w śledztwie zabezpieczono substancje chemiczne.

„Dzięki intensywnej współpracy naszej policji i agencji wywiadu ze służbami zagranicznymi udało się w porę zidentyfikować zagrożenie, zwalczyć je i zapobiec tragedii” – napisał kanclerz Austrii Karl Nehammer na platformie X (dawnym Twitterze).

