Zaczęło się od słów Bońka. Pereira nie wytrzymał i pozwał Tomasza Lisa

Do wymiany zdań między Tomaszem Lisem a Samuelem Pereirą doszło w związku z wpisem Tomasza Lisa na Twitterze. Były prezes PZPN opublikował fragment programu z TVP Info. Były prezes Telewizji Polskiej Bronisław Wildstein zaprosił wtedy do studia Julię Przyłębską. Zapowiadając prezes Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że jest ona „najważniejszym autorytetem prawnym w Polsce”. Wiceprezydent UEFA ironicznie zapytał wtedy: „kto to jest ten gość?”.

Tomasz Lis kontra Samuel Pereira

Samuel Pereira poczuł się wywołany do tablicy. „Ten z lokami? To maskotka Jaruzelskiego, która w czasie stanu wojennego występowała w telewizji w koszulce ZSRR” – skomentował ówczesny wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Do sporu postanowił włączyć się Tomasz Lis. „Gdy po meczu z ZSRR na mistrzostwach świata w Hiszpanii, remisie, który dał nam awans do półfinałów mistrzostw świata, Boniek wszedł do telewizyjnego studia w koszulce z napisem CCCP [pierwsze litery skrótu »Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich« w języku rosyjskim – red.], to cała Polska wiedziała, że to skalp” – ocenił były szef „Newsweeka”.

„Dziś portugalska znajda Pereira uznaje to za dowód kolaboracji Bońka z komunistami. My jesteśmy generalnie tolerancyjni i gościnni, ale lepiej, żeby korzystający z tego nie testowali arogancją granic tej gościnności, bo może być niemiło” – dodał.

Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie

To właśnie słowa „portugalska znajda” oburzyły Samuela Pereirę. Pracownik TVP postanowił pozwać dziennikarza. 19 lipca wyrok w sprawie wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. W ocenie sądu wpis Tomasza Lisa miał charakter ksenofobiczny. „Niesłusznie wyrzucał mnie poza nawias polskiego narodu, w związku z czym sąd nakazał opublikowanie przeprosin na profilu Tomasza Lisa w serwisie Twitter” – przekazał Samuel Pereira.

Tomasz Lis postanowił skomentować wyrok sądu za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Każdy miał na podwórku takiego co wszystkich obrażał albo lał, a jak w końcu od kogoś oberwał, to leciał do mamusi z gilami do pasa i wrzaskiem, że go biją i nie chcą się z nim bawić. Niektóre beksy robią tak też w starszym wieku” – ocenił dziennikarz.

