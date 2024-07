Ewa Bem wraca na scenę! Nowe informacje o stanie zdrowia artystki

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiało się sporo niepokojących doniesień na temat zdrowia Ewy Bem. W sierpniu ubiegłego roku wokalistka niespodziewanie wycofała się z festiwalu w Sopocie. Kilka tygodni temu, a dokładnie pod koniec maja, nie doszło z kolei do jej występu w katowickim Spodku podczas wydarzenia „In Memory Of Tina Turner”. Teraz okazuje się, że artystka już niebawem ma pojawić się na scenie.

Ewa Bem wraca na festiwal w Sopocie

Po tym, jak w sierpniu zeszłego roku Ewa Bem wycofała się z festiwalu w Sopocie, Maciej Stuhr obwieścił ze sceny: „Czekamy na panią i trzymamy za słowo, że niebawem się widzimy”. Równocześnie Anna Karwan dodała: „Nie mogła pani do nas dojechać na nasz festiwal, ale my wysyłamy największą moc zdrowia, szczęścia. Będziemy na panią czekać”.

Wiadomo było, że Ewa Bem musi skupić się na swoim zdrowiu i wypoczywać. Choć kolejne koncerty miała zaplanowane na ten rok, one również były stopniowo odwoływane – nie pojawiła się na „In Memory Of Tina Turner” i odwołany został także jej koncert, który był zaplanowany na wrzesień w Warszawie. – Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej – mówił mąż wokalistki w rozmowie z „Rewią”.

Teraz jednak okazuje się, że Ewa Bem pojawi się na tegorocznym festiwalu TVN! Stacja właśnie ogłosiła, że wokalistka wystąpi na sierpniowym „Top Of The Top”. Jaki jest jej obecny stan zdrowia? „Skoro będzie śpiewała, to widocznie ze zdrowiem wszystko dobrze” – poinformował menadżer Ewy Bem Andrzej Łukasik w rozmowie z „Plotkiem”.

Oprócz niej na scenie w dniach 19-22 sierpnia pojawią się m.in. Edyta Bartosiewicz, Katarzyna Nosowska, Kayah, Agnieszka Chylińska, Wanda i Banda, Natalia Szroeder, Urszula, Krzysztof Zalewski, Halina Frąckowiak, Kasia Kowalska i Sarsa.

