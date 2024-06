Marianna Schreiber zszokowała „patriotyczną” fryzurą. Internauci nie szczędzą słów krytyki

O poczynaniach Marianny Schreiber od kilku miesięcy jest niezwykle głośno. Po tym, jak celebrytka rozstała się z mężem – a dokładniej została przez niego podobno porzucona – zaczęła być niezwykle aktywna w mediach. Tym razem 31-latka zaskoczyła po raz kolejny i zaprezentowała w sieci swoją nową fryzurę. „Fani” nie zostawili na niej suchej nitki.

Internauci o metamorfozie Marianny Schreiber

Marianna Schreiber w ciągu ostatnich miesięcy udzieliła kilku wywiadów i pojawiła się nawet w programie Kuby Wojewódzkiego, a równocześnie pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami. W sieci pokazuje swój tryb życia, codzienność, a także stylizacje, które niekiedy wywołują spore kontrowersje. Teraz z kolei zaskoczyła uczesaniem.

Z okazji zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, Marianna Schreiber postanowiła podkreślić istotę tego wydarzenia poprzez swoją fryzurę. W środę 5 czerwca opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać, że na całej głowie ma drobne warkoczyki – mają one również dać jej więcej wygody podczas sobotniej walki podczas freak fightowej gali Clout MMA.

Fryzura 31-latki wzbudziła kontrowersje ze względu na kolorystykę – celebrytka ma bowiem połowę głowy w białych warkoczykach, natomiast drugą w czerwonych. Post podpisała: „50 twarzy Marianny Schreiber”. Pod publikacją momentalnie pojawiło się mnóstwo niezwykle krytycznych komentarzy.

Wśród nich czytamy: „Dzień bez ośmieszenia się to dzień stracony. Żałosne”, „Masakra”, „Bardzo źle wykonane”, „Co Ci się stało w głowę?”, „Przestań sobie wycierać gębę Polską”, „Jak zwykle tandeta”, „Dno” czy „Tragedia. Szczerze”. Zdarzyło się jednak także kilka komentarzy wsparcia. Internauci pisali: „Pięknie! I nie daj się Marianna!”, „Fajnie wyglądasz”, „Dopóki czujesz przyjemność z robienia tego, co sprawia Ci przyjemność, to tak właśnie rób, a złośliwców miej gdzieś”, „Super warkocze” oraz „Przepięknie wyglądasz”.

