Katarzyna Grochola wbiła szpilę Andrzejowi Dudzie. Wywołała burzę w sieci

Kiedy Katarzyna Grochola miała zaledwie 30 lat, usłyszała, że ma raka, a guz jest nieoperacyjny. – Wtedy mój stan był bardzo poważny, a diagnoza była ostateczna. Pozałatwiałam wszystko, co mogłam pozałatwiać – wspominała w wywiadzie dla „Vivy!”. Choć lekarze dawali jej jedynie trzy miesiące życia, leczenie przyniosło pozytywne efekty. Jednak nie na zawsze. Pod koniec 2022 roku zdiagnozowano u niej nowotwór prawego płuca, w efekcie czego musiała przejść dwie operacje.

Mimo choroby, wiadomo, że autorka nie traci hartu ducha. Cały czas pisze nowe książki, pojawia się publicznie oraz jest aktywna w mediach społecznościowych. Zdarza się nawet, że Katarzyna Grochola publikuje w social mediach ironiczne filmiki, które rozbawiają internautów. Teraz zrobiła to po raz kolejny.

Katarzyna Grochola o transporcie lotniczym

Podczas jednego z ostatnich publicznych wystąpień Andrzej Duda wspomniał o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stwierdził, że projekt jest „wkładem Polski w rozwój Unii Europejskiej”. Następnie powiedział, że już niedługo coraz więcej Polaków będzie miało... prywatne samoloty.

– Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty – mówił Andrzej Duda w Koninie.

Tuż po jego wystąpieniu media zalała lawina komentarzy. Do wypowiedzi Andrzeja Dudy w mediach społecznościowych odniosła się teraz także Katarzyna Grochola. Słynąca z ciętego języka i trafnych dygresji pisarka, zamieściła na Instagramie żartobliwy filmik, w którym zwróciła się do internautów.

– Jedno mam pytanie... gdzie wy parkujecie swoje samoloty? – spytała.

Pod postem autorki pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy, m.in. od Doroty Goldpoint, Marty Kuligowskiej, a także Łukasza Jemioła, który stwierdził: „Tak trudno dziś o dobre miejsce do parkowania samolotu. Kiedyś to były czasy”. A co pisali pozostali internauci? Otóż ich zdania były podzielone.

Wiele osób odpowiedziało w równie humorystyczny sposób. Czytamy: „Samolot parkuję na dachu swojego wieżowca”, „Obok mojego pociągu”, „Właśnie się zastanawiam czy kupić, bo gdzie mam parkować?” czy „Ja nie mam problemu. Latam na miotle”. Pojawiły się jednak także komentarze typu: „Katarzyno, ile Tobie płacą z PO?”. Ponadto: „Wy mi powiedzcie lepiej, co brać, żeby mieć taki odlot?! Bo to musi być cholernie mocne” czy „Jak to dzisiaj usłyszałam w radiu, to myślałam, że padnę”.

