Co się stało z Macademian Girl? Od popularnej blogerki po „terapeutkę ustawień systemowych”

W latach 2008-2012, wraz z rozwojem internetu na świecie, bardzo popularne stały się blogi modowe. Potem wszystkie dziewczyny, które relacjonowały w ten sposób swoje życie, przenosiły się na YouTube, a dopiero następnie na Instagram. W Polsce, wśród najbardziej znanynych influencerek, które zaczynały od blogów modowych, można wymienić Maffashion, Jemerced czy Macademian Girl. I choć dwie pierwsze wciąż promują podobne treści, jak na początku swojej kariery, Tamara Gonzalez Perea obrała zupełnie inną życiową drogę.

Co robi dziś Macademian Girl?

Parea stała się sławna bardzo szybko po tym, jak założyła swojego bloga w 2011 roku. Pisała dla magazynów „Glamour” czy „Grazia”, była zapraszana do programów telewizyjnych i sama je prowadziła. Oglądać mogliśmy ją w „Agent – Gwiazdy”, „Tańcu z Gwiazdami”, „Dance Dance Dance” czy „Pytanie na Śniadanie”. Niespodziewanie, mimo bycia wciąż na topie, w 2020 roku zamknęła swój blog modowy, a w jego miejsce otworzyła witrynę internetową poświęconą rozwojowi osobistemu.

„Na co dzień prowadzę Kręgi Kobiet, ceremonie i sesje indywidualne, pracuję z Enneagramem, Ustawieniami Systemowymi i takimi technikami psychologicznymi, jak praca z Wewnętrznym Dzieckiem, Ego oraz praca z przekonaniami” – można przeczytać na jej stronie.

W 2021 roku otworzyła też sklep internetowy Laparica, o którym pisze, a jego przeznaczeniem – jak pisze, było wsparcie w „świadomym i piękniejszym życiu,w którym każdy dzień może być wypełniony najwyższymi wibracjami, totalną miłością, błogością i pełną obfitością”.

Szeroka publiczność zobaczyła zmianę, jaka zaszła w Tamarze Gonzalez Parei, w jednym z odcinków „Sprawy dla reportera” z 2022 roku. Magazyn był poświęcony pani Emilii z Białegostoku, która przeszła udar mózgu i szukała pomocy w odzyskaniu sprawności intelektualnej. W odpowiedzi na jej problemy influencerka postanowiła uzdrowić ją... grając na bębnach. Sprawa wywołała ogromne kontrowersje, a wideo stało się viralem w sieci.

Tamara Gonzalez Perea sprzedaje Karty Mocy za prawie 600 zł

Po emisji odcinka wszyscy zaczęli zwracać większą uwagę na to, czym zajmuje się Perea. Duże emocje wzbudzało także to, co sprzedaje w swoim sklepie. Na jej stronie internetowej kupić można kryształy, świecie, kadzidła, biżuterię czy poncza. Ostatnim produktem, który budzi w sieci kontrowersje są Karty Mocy, promowane przez influencerkę.

„Niewielki, ekskluzywny nakład – nie czekaj, zamów już dziś!” – zachęca Parea, a obok widnieje cena... 539,99 złotych.

„Unikatowa talia Kart Mocy to autorski projekt Tamary Gonzalez Perea, wydany w niewielkim, ekskluzywnym nakładzie. W eleganckim opakowaniu znajdziesz 63 Kart Mocy ozdobione złoceniami oraz luksusowo wydany Przewodnik” – czytamy. Na stronie przeczytać możemy, że Kart Mocy potrzebujemy, aby „łatwiej i szybciej podejmować decyzje, nauczyć się czytać znaki i symbole czy rozwinąć swoją intuicję oraz kreatywność”.

W naszej galerii możecie zobaczyć fotki, jakimi dzisiaj dzieli się w sieci Perea.

Galeria:

Tak dziś wygląda Macademian Girl. Co się stało z Tamarą Gonzalez Pereą?Czytaj też:

To na Netflix masowo oglądaliśmy rok temu. Polacy uwielbiali te serialeCzytaj też:

Serialowych „Reniferków” jest o wiele więcej. Tak stalking niszczy życie Polakom