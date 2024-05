Wzruszające słowa Karola III o chorobie nowotworowej. „Straciłem zmysł smaku”

W poniedziałek 13 maja w Army Aviation Center w Middle Wallop koło Hempshire król Karol III przekazał swojemu starszemu synowi Williamowi funkcję naczelnego pułkownika Korpusu Powietrznego. Stanowisko to zajmował wcześniej książę Harry, który został go pozbawiony w związku z tym, że zdecydował się na opuszczenir doziny królewskiej. William otrzymał też tego samego dnia dwa inne tytuły – pułkownika Pułku Mercian i królewskiego honorowego komandora lotnictwa w RAF Valley w Walii.

Król Karol III wyjawił, jak przechodził chemioterapię

Przypomnijmy, w lutym 2024 roku Pałac Buckingham ogłosił, że monarcha poddał się leczeniu powiększonej prostaty, podczas której „odnotowano niepokojącą kwestię”. Wykonane badania wskazały, że król Wielkiej Brytanii ma raka. Nie podano jednak, jaki rodzaj nowotoru u niego wykryto.

Od tamtej pory Karol III podawany jest leczeniu. To właśnie przy okazji poniedziałkowego wydarzenia król Karol III postanowił podzielić się swoim aktualnym stanem zdrowia. Zrobił to w rozmowie z brytyjskim weteranem Aaronem Mapplebeckiem, który wyznał, że sam przeszedł w ubiegłym roku dziewięciotygodniową intensywną chemioteraię z powodu raka jąder. Były żołnierz poinformował, że przy okazji leczenia stracił zmysł smaku. W odpowiedzi król Karol III wyznał, że jemu także się to przydarzyło.

Król Karol wraca po leczeniu raka

Karol III niedawno wrócił do sprawowania swoich obowiązków publicznych po przerwie na leczenie. Jedną z jego pierwszych aktywności było odwiedzenie Centrum Oknologii Macmillan Cancer Center w londyńskim szpitalu University College Hospital z królową Camillą u boku. Tam monarcha spotkał się z lekarzami i pacjentami.

Oprócz tego Pałac Buckingham zapowiedział, że „Król i Królowa będą gościć Ich Wysokości Cesarza (Naruhito – red.) i Cesarzową Japonii (Masako – red.) z wizytą państwową w czerwcu, na prośbę rządu Jego Królewskiej Mości”. Jak dodano, „w miarę zbliżania się pierwszej rocznicy koronacji, król i królowa pozostają głęboko wdzięczni za życzenia, które otrzymywali z całego świata”.

