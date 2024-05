Książę Harry nie spotka się z królem Karolem. Jest oświadczenie

We wtorek 7 maja Harry, mieszkający ze swoją rodziną od 2020 roku w Montecito w Kalifornii, przbył do Londynu, aby uczcić 10. rocznicę Igrzysk Niezwyciężonych (ang. Invictus Games). To organizowane od 2014 roku międzynarodowe zawody sportowe, których inicjatorem jest brytyjski książe, skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach.

Oświadczenie księcia Harry'ego w sprawie spotkania z ojcem

Wraz z wizytą księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii, naturalnie pojawiły się pytania na temat tego, czy spotka się ze swoim ojcem królem Karolem III. On sam najwyraźniej miał dość spekulacji i korzystając z pomocy swojego rzecznika wydał oświadczenie w sprawie.

„W odpowiedzi na liczne zapytania i ciągłe spekulacje na temat tego, czy książę spotka się w tym tygodniu z ojcem podczas pobytu w Wielkiej Brytanii, niestety nie będzie to możliwe ze względu na pełen harmonogram Jego Królewskiej Mości” – czytamy. „Książę oczywiście rozumie zobowiązania swojego ojca i różne inne priorytety oraz ma nadzieję, że wkrótce się z nim spotka” – podał rzecznik w komunikacie przesłanym do prasy.

Wszystko wskazuje zatem na to, że książę Harry wyszedł z inicjatywą spotkania ze swoim ojcem, jednak to król podjął decyzję o tym, że nie będzie w stanie się z nim zobaczyć.

„Megxit”. Jak Harry i Meghan opuścili rodzinę królewską

Przypomnijmy, napięte stosunki między brytyjską rodziną królewską, rozpoczął tzw. „Megxit”. W styczniu 2020 roku Harry, książę Sussex i jego żona Meghan ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ochodzą z dworu i przeprowadzają się do Stanów Zjednoczonych.

„Postanowiliśmy zrezygnować jako »seniorzy« rodziny królewskiej i pracować nad niezależnością finansową od instytucji, nadal w tym czasie w pełni wspierać Jej Wysokość Królową” – podali.

W marcu 2021 roku Harry i Meghan udzielili głośnego wywiadu dla Oprah, w którym oskarżyli rodzinę królewską o wiele nadużyć, w tym zasugerowali swojej rodzinie rasizm, a sama aktorka przyznawała, że została doprowadzona do myśli samobójczych. Później starszy syn Karola III wydał książkę zatytułowaną „Ten drugi” o swoim życiu, w której ujawnił między innymi, że w 2019 roku jego brat William go pobił.

Karol III spotkał się ostatnio ze swoim młodszym synem w lutym 2024 roku, po tym, jak król ogłosił, że jest chory na raka. Panowie mieli rozmawiać ze sobą zaledwie 45 minut.

Czytaj też:

William i Harry „zakopią topór wojenny”? Taki plan ma król Karol IIICzytaj też:

Wniosek wizowy księcia Harry’ego pod lupą sądu. Chodzi o zażywanie narkotyków