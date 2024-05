Monika Olejnik walczy z nowotworem. Poruszające wyznanie dziennikarki TVN24

Monika Olejnik za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie chętnie dzieli się z internautami relacjami z z dalekich podróży. Dziennikarka TVN24 przyzwyczaiła swoich obserwatorów do zdjęć w niebanalnych stylizacjach. Tym razem jednak prezenterka przekazała smutne wieści.

Monika Olejnik walczy z nowotworem. Jak się czuje?

W ostatnim wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Monika Olejnik wyznała, że zmaga się z chorobą nowotworową piersi. Rak to nie wyrok – podkreśliła. Dziennikarka opisała historię swojej choroby. Jak się okazuje, diagnozę lekarską usłyszała „w jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024”. „Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania i czuję się dobrze” – zapewniła.

Monika Olejnik przy okazji zaapelowała do internautów. „Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę kochani badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach” – napisała. Gospodyni „Kropki nad I” dodała, że „profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie”. „Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie – Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi” – stwierdziła.

W dalszej części wpisu Monika Olejnik zaznaczyła, że „pasja sportowa i systematyczne treningi od przeszło 20 lat bardzo jej ostatnio pomogły”. Miałam tak potrzebną mi siłę! „Wierzę, że sport, kultura, zdrowie, przyjaźń i aktywność dają nam wolność” – podkreśliła. Dziennikarka TVN24 podziękowała także wszystkim, którzy okazali jej życzliwość i troskę oraz empatię.

Monika Olejnik choruje na nowotwór. Gwiazdy komentują

Pod postem, do którego dołączona była fotografia ze szpitala, pojawiło się mnóstwo życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. „Monia, na miejscu raka bym z Tobą nie zadzierał! Trzymam kciuki” – napisał Damian Michałowski. „Dużo zdrowia Monika i wracaj do nas szybko pełna sił!” – dodała Patrycja Stockinger. „Masz siłę, masz wiedzę, masz kochające wsparcie z takimi jak Ty nawet rak nie powinien zadzierać” – podkreśliła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Słowa wsparcia zamieścili także m.in. Joanna Kryńska, Małgorzata Foremniak, Radomir Wit, Mary Komasa, Natalia Kukulska, Olga Bołądź, Joanna Racewicz, Anja Rubik, Paulina Krupińska, Aleksandra Kwaśniewska i Omenaa Mensah.

