Jacek Zieliński nie żyje. Wypromował przeboje, które nuciła cała Polska

Krakowska Piwnica pod Baranami przekazała smutne wieści. W poniedziałek 6 maja zmarł Jacek Zieliński. Legendarny muzyk i kompozytor miał 77 lat. Przyczyny jego śmierci nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Jacek Zieliński – kim był?

Jacek Zieliński urodził się w Krakowie 6 września 1946 roku. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania muzyczne. Ukończył liceum muzyczne w klasie skrzypiec i studiował w klasie altówki w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. W 1965 roku za namową starszego brata dołączył do zespołu Skaldowie. To właśnie on – obok Andrzeja Zielińskiego, Janusza Kaczmarskiego, Zygmunta Kaczmarskiego, Feliksa Naglickiego i Jerzego "Kuby" Fasińskiego tworzył grupę od podstaw.

Zespół zawdzięcza swoją nazwę właśnie Jackowi Zielińskiemu. Muzyk nagrał z grupą kilkanaście płyt i wypromował przeboje, które śpiewała cała Polska. Muzyk występował również jako solista m.in. w 1967 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonał hit „Dzień niepodobny do dnia” oraz „W żółtych płomieniach liści” w duecie z Łucją Prus.

W 2006 roku Jacek Zieliński został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Osiem lat później przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia artystyczne.

Prywatnie Jacek Zieliński był szczęśliwie żonaty z Haliną od 1971 roku. Para miała dwoje dzieci: syna Bogumiła oraz córkę Gabrielę.

